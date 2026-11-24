قُتل مواطن روسي يُدعى "رزاق أبو شيرة" خلال غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، وذلك وفقاً لما ذكره شقيق الضحية لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية.

مقتل جراح روسي في غزة

وكان الطبيب خريجاً لجامعة فورونيج الروسية الطبية وبحسب المصدر، فقد كان في عمله بالمستشفى لحظة وقوع الغارة الجوية الإسرائيلية.

كما أسفر الهجوم على المجمع الطبي، الذي وقع ليلة 12 نوفمبر، عن استشهاد ستة فلسطينيين على الأقل، حيث استهدفت الغارة الطابق الثاني من أحد المباني، الذي يضم غرفة عمليات ووحدة للعناية المركزة؛ حيث كان من بين القتلى جراح وأفراد من الطاقم الطبي ومرضى بالإضافة إلى ذلك، أُصيب أكثر من 20 شخصاً بجروح.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن مجمع ناصر الطبي يُعد المرفق الطبي الرئيسي الوحيد الذي لا يزال يعمل في جنوب قطاع غزة، ويخدم نحو مليون نسمة.

وكانت الأمم المتحدة قد وصفت في وقت سابق الوضع في قطاع غزة بأنه "جحيم".