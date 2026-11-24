أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، استقرار أسعار الأعلاف خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى تراجعها بنسب تتراوح بين 30 و40% خلال العامين ونصف العام الماضيين، وهو ما ساهم في دعم الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من المنتجات الحيوانية والداجنة.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية، أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء بلغ نحو 600 ألف طن خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 555 ألف طن، محققًا زيادة بنسبة 8%، كما ارتفع إنتاج الألبان إلى 7 ملايين طن مقابل 6.5 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 8%.

زيادة إنتاج الدواجن والبيض

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى ارتفاع إنتاج الدجاج الأبيض بنسبة 14%، ليسجل نحو مليار و600 مليون طائر، مقابل مليار و400 مليون طائر خلال العام السابق.

وقال إن حجم إنتاج بيض المائدة بلغ نحو 16 مليار بيضة، مع تحقيق فائض يسمح بالتصدير، لافتًا إلى زيادة إنتاج الدجاج البلدي والمحلي بنسبة 12.5% مقارنةً بالعام السابق.

600 منفذ لوزارة الزراعة

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم والدواجن بالأسواق، أوضح سليمان أن وزارة الزراعة تمتلك نحو 600 منفذ ثابت ومتنقل تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب منافذ وزارة التموين ومؤسسات الدولة الأخرى.

وأكد أن الهدف من هذه المنافذ هو تحقيق التوازن في الأسواق، وليس منافسة القطاع الخاص، مشددًا على أهمية توفير سعر عادل للمربي يغطي تكاليف الإنتاج والتشغيل ويضمن له هامش ربح مناسب، بالتوازي مع إتاحة المنتجات للمستهلك بأسعار ملائمة وجودة مرتفعة.

واختتم بالتأكيد أن تحقيق التوازن بين حقوق المنتج والمستهلك يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي.