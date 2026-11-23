باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو: التهجير القسري انتهاك للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.. والبرازيل تدعم تحرك مصر لمنع مخططات التهجير وإعادة إعمار غزة بقيادة فلسطينية

السفير البرازيلي: مصر لعبت دوراً لا غنى عنه في الأزمة الفلسطينية ونقدر رفضها نقل سكان غزة إلى سيناء.. ولا يمكن تحقيق سلام دائم دون حل الدولتين ..ويجب أن يظل القطاع جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

السفير البرازيلي باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو

كشف السفير البرازيلي لدى مصر، سعادة السفير باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو، في الجزء الثاني من حواره الخاص مع «صدى البلد»، عن موقف بلاده الرافض بشكل قاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة أو أي جزء آخر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وتقوض فرص تحقيق السلام، مشدداً على ضرورة بقاء قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأكد السفير أن البرازيل ستواصل العمل مع مصر والدول الأخرى، عبر القنوات الدبلوماسية والمحافل متعددة الأطراف، لمعارضة أي مبادرات تستهدف تهجير الفلسطينيين، والدفاع عن حقهم في تقرير المصير والبقاء على أرضهم، مشيراً إلى أن بلاده تدعم الجهود المصرية لإعادة إعمار غزة بقيادة فلسطينية، بما يحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ويضمن عدم فرض ترتيبات تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالدور المصري في التعامل مع الأزمة الفلسطينية، واصفاً إياه بأنه دور لا غنى عنه طوال الأزمة، ومثمناً معارضة القاهرة الحازمة للتهجير القسري ودفاعها عن وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك رفض نقل سكان قطاع غزة إلى سيناء، لافتاً إلى إمكانية تعزيز التنسيق المصري البرازيلي في الأمم المتحدة والمحافل الدولية بشأن المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والتوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.

وتطرق السفير إلى تقييم بلاده للأوضاع الإنسانية في غزة ومستقبل وقف إطلاق النار، وأدوات المساءلة الدولية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، كما استعرض تحركات البرازيل في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، ودعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وفي الشأن الإقليمي والدولي، تناول الحوار موقف برازيليا من المواجهة بين إيران وإسرائيل، والتوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن تداعيات المنافسة الأمريكية الصينية والسياسات الحمائية على الاقتصادات الناشئة، ورؤية البرازيل لمستقبل النظام الدولي ودور التعاون بين دول الجنوب في مواجهة التحديات المشتركة.

وفيما يلي نص الجزء الثاني من الحوار:

غزة والتهجير القسري.. البرازيل ترفض إخراج الفلسطينيين من أرضهم

وقفة دعم من شعب البرازيل لغزة

كيف تقيّمون الوضع في غزة عقب الحرب والكارثة الإنسانية؟ وما الخطوات الضرورية لحماية المدنيين وضمان وقف إطلاق نار دائم؟

لا يزال الوضع مثيراً للقلق البالغ. وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 كان خطوة مهمة، فإن الانتهاكات المستمرة والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية والتأخر في الانسحاب العسكري والعقبات التي تعترض التعافي وإعادة الإعمار، أعاقت تنفيذه.

وتدعم البرازيل جهود مصر، إلى جانب الوسطاء الآخرين، للتغلب على هذه العقبات. وتشمل الأولويات ترسيخ وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، وتمكين إعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

ويجب أن تمهد هذه الجهود الطريق أمام سلام عادل ودائم يستند إلى حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

رفضت مصر بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. ما موقف البرازيل؟ وما الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي يمكن أن تتخذها برازيليا لمنع هذه المخططات؟

ترفض البرازيل بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة أو أي جزء آخر من الأراضي الفلسطينية المحتلة. فمثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وتقوض فرص تحقيق السلام.

وينطبق ذلك أيضاً على الترتيبات التي تترك الفلسطينيين فعلياً دون خيار واقعي سوى التخلي عن منازلهم ومجتمعاتهم.

وستواصل البرازيل العمل مع دول مثل مصر، عبر القنوات الدبلوماسية ومتعددة الأطراف، لمعارضة هذه المبادرات والدفاع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير. ويجب أن يظل قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

التهجير القسري للفلسطينيين

كيف يمكن للبرازيل الاستفادة من مشاركتها في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف لمعارضة التهجير القسري ودعم حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم؟

استخدمت البرازيل باستمرار المحافل متعددة الأطراف للدفاع عن القانون الدولي والحقوق الفلسطينية. وفي الأمم المتحدة، دعمنا القرارات التي تؤكد مجدداً حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتعارض المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 بشأن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما قدمت البرازيل ملاحظات إلى محكمة العدل الدولية، وتدخلت في الإجراءات التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

كذلك قدمنا الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتولينا رئاسة لجنتها الاستشارية من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، وشاركنا في رئاسة الاجتماعات الوزارية مع الأردن وإسبانيا. ولا تزال الوكالة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية للاجئين الفلسطينيين.

هل تؤيدون تحركاً دبلوماسياً منسقاً مع دول أخرى، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، لمنع التهجير القسري؟ وما الخطوات المحددة التي يمكن أن تدعمها برازيليا؟

نعم. تدعم البرازيل التحرك المنسق، بما في ذلك المبادرات المشتركة في الأمم المتحدة التي تعيد التأكيد على حظر التهجير القسري، وتعارض التغييرات الأحادية في التركيبة السكانية أو الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزز الامتثال للقانون الدولي والقرارات القضائية.

كما ندعم الرقابة الدولية، ووصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم للمؤسسات الفلسطينية المسؤولة عن إدارة أراضيها وإعادة إعمارها.

كيف تقيّمون استجابة المجتمع الدولي للحرب في غزة؟ وما الأدوات التي يمكن أن تضمن الامتثال للقانون الدولي الإنساني والمساءلة؟

لقد أخفق المجتمع الدولي في تقديم الاستجابة التي تتطلبها الكارثة الإنسانية. وكما أكدت البرازيل في الأمم المتحدة، فإن المشكلة لا تكمن في غياب الأدوات الدولية، بل في الافتقار إلى الإرادة السياسية لاستخدامها بفاعلية.

إن القانون الدولي الإنساني ملزم لجميع الأطراف دون استثناء. ويجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط. وتضطلع الدول بأدوار مهمة في تعزيز الامتثال والمساءلة من خلال المؤسسات الدولية وغيرها من الآليات المتاحة لها بموجب القانون الدولي.

كيف تنظرون إلى دور مصر في الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية؟ وهل هناك مجال لتوسيع التنسيق البرازيلي المصري؟

لعبت مصر دوراً لا غنى عنه طوال الأزمة. فموقعها الجغرافي، وانخراطها الممتد في القضية الفلسطينية، وقنوات الاتصال التي تمتلكها مع الأطراف، تجعلها طرفاً محاوراً أساسياً. وتعترف البرازيل بمساهمتها، إلى جانب شركاء آخرين، في المفاوضات التي أسفرت عن وقف إطلاق النار، والتي تهدف إلى دفع عملية السلام قدماً.

ونقدر بشكل خاص معارضة مصر الحازمة للتهجير القسري ودفاعها عن وحدة أراضي الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك رفضها نقل سكان غزة إلى سيناء.

ويمكن للبرازيل ومصر تعزيز التنسيق فيما بينهما في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى بشأن وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والحل السياسي القائم على صيغة الدولتين.

ما موقف البرازيل من مستقبل القضية الفلسطينية وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟

تدعم البرازيل منذ فترة طويلة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.

ويتطلب ذلك الحفاظ على الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية، التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة فلسطينية شرعية، وإنهاء الإجراءات الأحادية مثل توسيع المستوطنات والضم.

ويجب أن تضمن أي عملية سياسية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتحديد مستقبله بنفسه.

هل يمكن للبرازيل أن تسهم بخبراتها وشركاتها في إعادة إعمار غزة؟ وكيف يمكن ضمان أن تتيح إعادة الإعمار للفلسطينيين البقاء على أرضهم والحفاظ على حقوقهم؟

ترحب البرازيل بقيادة مصر في وضع وتعزيز خطة لإعادة إعمار غزة، بما يسمح للفلسطينيين بالبقاء على أرضهم والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

وتمتلك الشركات والمؤسسات البرازيلية خبرات في مجالات البنية التحتية والإسكان والصرف الصحي والزراعة وإدارة المياه، وهي مجالات يمكن أن تسهم في إعادة الإعمار بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية ومصر والأمم المتحدة والشركاء الآخرين.

ويجب أن تتم إعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تعزز المؤسسات الفلسطينية وتستعيد قدرة الأراضي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يجب أن تهيئ الظروف التي تسمح للفلسطينيين بالبقاء على أرضهم وممارسة حقهم في تقرير المصير، لا أن تفرض ترتيبات تتعارض مع حقوقهم.

أزمات الشرق الأوسط.. البرازيل تدعو إلى الدبلوماسية وحماية الأمن الإقليمي

كيف تنظر البرازيل إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما المواجهة بين إيران وإسرائيل؟

تشعر البرازيل بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات. فالمواجهة بين إيران وإسرائيل تهدد بإطلاق دورة أوسع من الردود الانتقامية، بما يهدد الاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية والجهود الرامية إلى معالجة الأزمات العاجلة الأخرى، ولا سيما أزمة غزة.

وتدعو البرازيل جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واحترام القانون الدولي، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية. ويظل الحوار الطريق الوحيد المستدام لخفض التوترات وتحقيق حلول سياسية دائمة.

التوترات في البحر الأحمر وباب المندب

ما موقف برازيليا من التوترات التي تؤثر على الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب؟

إن حرية الملاحة ضرورية للتجارة الدولية، ويجب حمايتها بموجب القانون الدولي. وتؤثر الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب على الشحن وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، ولا سيما في البلدان النامية.

ويجب حماية الأمن البحري، لكن الحلول المستدامة لا يمكن أن تعتمد على التدابير العسكرية. وتفضل البرازيل اللجوء إلى الدبلوماسية لخفض التوترات الإقليمية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار.

الحرب الروسية الأوكرانية والنظام الدولي.. البرازيل تدعو إلى المفاوضات وترفض انقسام العالم إلى كتل متنافسة

كيف تقيّم البرازيل الحرب الروسية الأوكرانية وفرص التوصل إلى تسوية سياسية؟

تعتقد البرازيل أن الحرب يجب أن تُحل في نهاية المطاف من خلال المفاوضات. وقد دافعنا باستمرار عن ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك السيادة والسلامة الإقليمية والتسوية السلمية للنزاعات.

ولا يمكن التوصل إلى حل دائم في ساحة المعركة. وقد دعا الرئيس لولا إلى زيادة الانخراط الدبلوماسي من جانب القوى الكبرى وإجراء اتصالات مباشرة بين القادة القادرين على التأثير في الصراع. ونرحب بالمبادرات التي تقرب الأطراف من مفاوضات جادة وذات مغزى.

في ظل تصاعد المنافسة الأمريكية الصينية وتجدد السياسات الحمائية، كيف تنظر البرازيل إلى مستقبل النظام الدولي وانعكاساته على الاقتصادات الناشئة مثل مصر؟

تؤدي المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى، والاستخدام المتزايد للرسوم الجمركية والقيود التجارية كأدوات جيوسياسية، إلى خلق حالة من عدم اليقين، ولا سيما بالنسبة للاقتصادات النامية.

وتدافع البرازيل عن التعددية ونظام تجاري منفتح قائم على القواعد ومؤسسات دولية أقوى. وبالنسبة لدول مثل البرازيل ومصر، تزداد أهمية تنويع الشراكات وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي.

ولا يستفيد أي من البلدين من عالم منقسم إلى كتل متنافسة. وتكمن مصالحنا في التعاون الدولي وإقامة نظام أكثر توازناً يمنح الدول النامية صوتاً أقوى.