كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن ترحيب جون إدوارد بالتنازل عن الشرط الجزائي مع الزمالك، وذلك وفق ما نقله عن مصدر داخل النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»

«مصدر داخل الزمالك: جون إدوارد رحب بالتنازل عن الشرط الجزائي مع الزمالك»

حيث كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات جديدة بشأن أزمة جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للفريق، وموقفه من إنهاء العلاقة التعاقدية مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن جون إدوارد أبلغ مسؤولي الزمالك بترحيبه بالتنازل عن قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، والذي تبلغ قيمته 500 ألف دولار، حال الاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين.

كما أن جون إدوارد لا يرغب في أن يمثل الشرط الجزائي عائقًا أمام إنهاء العلاقة مع النادي، مؤكدًا استعداده للتنازل عن مستحقاته المتعلقة بهذا البند، تقديرًا لجماهير الزمالك ومجلس الإدارة والكيان الأبيض.

ويأتي هذا التطور في ظل وجود خلافات بين جون إدوارد وإدارة الزمالك خلال الفترة الماضية، أدت إلى رحيله عن منصبه كمدير رياضي، بعد اختلاف وجهات النظر بشأن إدارة ملف كرة القدم وبعض القرارات المتعلقة بالفريق