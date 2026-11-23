استهدف هجوم روسي، اليوم الاثنين، مبنى قرب المجمع الرئاسي الأوكراني وسط العاصمة كييف، متسبباً في حرائق وأضرار بمبنى سكني.

وجاء الهجوم بعد تبني الرئيس الأوكراني استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا، فيما حذّر الكرملين من تصعيد في بحر البلطيق.

حرائق وأضرار في وسط العاصمة

وأفادت قناة «العربية» بأن الهجوم تسبّب في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبنى سكني في المنطقة المستهدفة.

وأفادت صحيفة «أوبشيستفينوي نوفوستي» بدوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، فيما رصدت صحيفة «سترانا» الأوكرانية اندلاع حريق في منطقة خريشاتيك وسط كييف، مشيرةً إلى احتراق سيارة في منطقة ميدان الاستقلال.

وتُسمع صفارات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية، من بينها مقاطعة كييف.

استهداف سفينتين روسيتين قبالة ليبيا

وجاء الهجوم على كييف بعد إعلان الرئيس الأوكراني تبنّي استهداف سفينتين روسيتين قبالة السواحل الليبية، في تطور يعكس اتساع نطاق العمليات الأوكرانية ضد الأصول البحرية الروسية.

الكرملين يحذّر من تصعيد في بحر البلطيق

في سياق متصل، حذّرت روسيا، اليوم الاثنين، من تصاعد التوترات في بحر البلطيق، إثر تعرّض سفينة شحن روسية، السبت، لهجوم بطائرة مسيّرة، أعلنت فنلندا أن أوكرانيا نفّذته.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: «إنه بالفعل توجّه خطير للغاية، يتمثّل في توسّع النشاط الإرهابي في منطقة بحر البلطيق... هذا أمر بالغ الخطورة، ويؤدي طبعاً إلى تصعيد التوترات في المنطقة».

وامتنع بيسكوف عن التعليق على الضربات التي استهدفت، الأحد، سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا، والتي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنها الاثنين، مكتفياً بالقول إن موسكو «أخذت علماً» بإعلان كييف.