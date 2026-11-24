أصبح استخدام الهاتف المحمول قبل النوم عادة يومية لدى كثيرين، سواء لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاهدة الفيديوهات أو تصفح الأخبار، لكن التعرض لضوء الشاشة ليلًا قد يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم وجودة النوم، وقد يمتد تأثيره بصورة غير مباشرة إلى الشهية والعادات الغذائية.

ويحتوي ضوء شاشات الهواتف على نسبة من الضوء الأزرق، وهو من أنواع الضوء التي يمكن أن تؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين المسئول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، خاصة عند التعرض له خلال ساعات الليل.

لكن هل يمكن أن يؤدي استخدام الهاتف قبل النوم إلى زيادة الشعور بالجوع أو الرغبة في تناول الطعام؟ وما العلاقة بين ضوء الشاشة والهرمونات المسئولة عن النوم والشهية؟

كيف يؤثر ضوء الهاتف على النوم؟

يتحكم المخ في الساعة البيولوجية للجسم من خلال مجموعة من الإشارات التي تساعد على تحديد مواعيد النوم والاستيقاظ.

وعندما تتعرض العين للضوء ليلًا، خاصة الضوء الأزرق، قد يتأخر إفراز هرمون الميلاتونين، وهو ما يجعل الاستغراق في النوم أكثر صعوبة لدى بعض الأشخاص.

وتزداد احتمالات التأثير عندما يكون استخدام الهاتف لفترات طويلة في غرفة مظلمة، أو عند رفع سطوع الشاشة قبل موعد النوم مباشرة، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

5 تأثيرات محتملة لضوء الهاتف على الشهية والنوم

زيادة الوزن

1. تأخير إفراز هرمون النوم

يساعد هرمون الميلاتونين على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ويبدأ إفرازه عادة مع انخفاض الإضاءة في المساء.

لكن التعرض للضوء الصادر من الهاتف قد يثبط إفرازه أو يؤخر توقيته، ما يجعل الشخص يشعر باليقظة لفترة أطول بدلًا من الاستعداد للنوم.

2. زيادة الرغبة في تناول الطعام ليلًا

قد يؤدي السهر لفترات طويلة بسبب استخدام الهاتف إلى تمديد ساعات الاستيقاظ، وبالتالي زيادة فرص تناول الوجبات الخفيفة ليلًا.

كما أن قلة النوم قد تؤثر على تنظيم الشهية، وتزيد الرغبة في تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية لدى بعض الأشخاص.

وهنا يجب التمييز بين تأثير الضوء نفسه وتأثير السهر؛ فزيادة الشهية ترتبط غالبًا بقلة النوم واضطراب مواعيده، وليس بالضوء الأزرق وحده.

3. التأثير على هرمونات الجوع والشبع

قد تؤثر قلة النوم في الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية، ومنها هرمون اللبتين المرتبط بالشعور بالشبع، وهرمون الجريلين المرتبط بالجوع.

وأظهرت أبحاث أن الحرمان من النوم قد يرتبط بانخفاض إشارات الشبع وزيادة إشارات الجوع لدى بعض الأشخاص، ما قد يجعل التحكم في كميات الطعام أكثر صعوبة.

4. اضطراب الساعة البيولوجية للجسم

التعرض للضوء في أوقات غير مناسبة قد يربك الساعة البيولوجية، خاصة عند استخدام الهاتف حتى ساعات متأخرة من الليل.

وقد ينعكس ذلك على مواعيد النوم والاستيقاظ، ومستوى النشاط خلال النهار، وانتظام الوجبات، لأن الجسم يعتمد على الساعة البيولوجية في تنظيم العديد من الوظائف الحيوية.

5. زيادة تناول الوجبات الخفيفة أثناء تصفح الهاتف

قد يؤدي الانشغال بمشاهدة الفيديوهات أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي إلى تناول الطعام دون الانتباه إلى الكمية، خاصة عند تناول الحلوى أو رقائق البطاطس أثناء استخدام الهاتف.

وهذا السلوك قد يزيد السعرات الحرارية اليومية دون أن يشعر الشخص بأنه تناول وجبة إضافية.

هل الضوء الأزرق وحده يسبب زيادة الوزن؟

لا توجد أدلة علمية كافية تثبت أن الضوء الأزرق الصادر من الهاتف يسبب زيادة الوزن بصورة مباشرة.

لكن هناك علاقة بين الاستخدام الليلي للأجهزة الإلكترونية واضطراب النوم، وقد يؤدي نقص النوم إلى تغيرات في الشهية وزيادة الرغبة في تناول الطعام لدى بعض الأشخاص.

كما أن السهر لفترات طويلة قد يقلل النشاط البدني ويزيد فرص تناول الطعام في أوقات متأخرة، وهي عوامل قد تؤثر على الوزن مع مرور الوقت.

كيف تحمين نومك وشهيتك من تأثير الهاتف؟

يمكن اتباع مجموعة من العادات البسيطة لتقليل تأثير استخدام الهاتف ليلًا:

توقفي عن استخدام الهاتف قبل النوم بنحو 30 إلى 60 دقيقة قدر الإمكان. خففي سطوع الشاشة عند استخدامها خلال المساء. استخدمي خاصية الوضع الليلي أو تقليل الضوء الأزرق، مع العلم أنها لا تلغي تأثير الضوء تمامًا. تجنبي تصفح الهاتف في غرفة مظلمة لفترات طويلة. حاولي النوم والاستيقاظ في مواعيد منتظمة يوميًا. ابتعدي عن تناول الوجبات الخفيفة أمام الهاتف قبل النوم. احرصي على التعرض لضوء النهار في الصباح للمساعدة على تنظيم الساعة البيولوجية.

ما عدد ساعات النوم المناسبة للبالغين؟

يحتاج معظم البالغين إلى النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات يوميًا، وفقًا للتوصيات الصحية، مع أهمية انتظام مواعيد النوم وجودته.

ولا يتعلق الأمر بعدد الساعات فقط، بل بمدى الحصول على نوم متواصل ومريح يساعد الجسم على استعادة نشاطه وتنظيم وظائفه الحيوية.