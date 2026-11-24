قال الدكتور صلاح أحمد هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية وعميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، إن المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يمثل حدثاً مهماً، خاصة أنه يُنظم بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويستهدف استضافة نحو 400 خبير دولي من مختلف دول العالم.

وأضاف هاشم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر حققت نجاحات في مجال الحماية الاجتماعية منذ عام 2014، واكتسبت خبرات متميزة في هذا المجال، بالتوازي مع الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح الدكتور صلاح أحمد هاشم، أن الدولة المصرية قدمت العديد من الخدمات والبرامج التنموية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، ومن أبرزها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يستهدف توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بحالة من الاستقرار، وتواصل اتخاذ خطوات ثابتة في مسار التنمية، معرباً عن تطلعه إلى أن يخرج المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بمجموعة من التوصيات التي تسهم في دعم وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.



