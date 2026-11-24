أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، يومي 23 و24 نوفمبر الجاري بالعاصمة الجديدة، تمثل خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن انعقاد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يؤكد أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

المنتدى فرصة مهمة لتبادل الخبرات

وأشار جبيلي، إلى أن المنتدى، الذي يعقد تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية، والاستفادة من الممارسات الناجحة في تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من أعباء على الفئات الأكثر احتياجا.

وقال إن مشاركة ممثلي نحو 400 شخصية من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي، تجسد أهمية الحدث وحجم الاهتمام الدولي بتعزيز التعاون في هذا الملف.

وأكد النائب أحمد جبيلي، أهمية مواصلة تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها "تكافل وكرامة"، وربط الدعم الاجتماعي بالتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحويل الحماية الاجتماعية إلى أداة للإنتاج والتنمية، لافتا إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث تعزز التعاون الدولي وتدعم جهود بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولا واستدامة.