أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تضمنت توثيقًا مهمًا للموقف المصري من الحرب على قطاع غزة، وكشفت حقيقة رفض القاهرة مخططات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأوضح فهمي، خلال صباح الخير يا مصر، أن المذكرات ذات طبيعة سياسية وليست شخصية، وتناولت عددًا من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب على غزة والدور المصري وجهود التنسيق التي جرت خلال الأزمة.

وأشار إلى أن ما ورد في المذكرات أكد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل قاطع دخول الفلسطينيين إلى مصر ضمن أي مخطط للتهجير، موضحًا أن القاهرة تمسكت بموقفها الرافض لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها.

وأضاف أن الدور المصري لم يقتصر على رفض التهجير، بل امتد إلى دعم بقاء الفلسطينيين على أرضهم من خلال التحركات السياسية والجهود الإنسانية وتقديم المساعدات والإغاثة خلال فترة الحرب.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن أهمية ما ورد في مذكرات بايدن يتمثل في أنها شهادة من شخصية شاركت في صناعة القرار خلال تلك المرحلة، مؤكدًا أن مصر ليست في حاجة إلى شهادات خارجية لإثبات مواقفها، لكن توثيق هذه الوقائع يسهم في تسجيل حقيقة ما جرى خلال الحرب.

وأكد فهمي أن الموقف المصري كان واضحًا وثابتًا في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض محاولات تصفية القضية، مشيرًا إلى وجود شهادات أخرى لشخصيات ومسؤولين إسرائيليين تناولت الدور المصري في التصدي لمخططات التهجير.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أوضح فهمي أن بايدن ظل ملتزمًا بالخط التقليدي للسياسة الأمريكية الداعمة لإسرائيل، إلا أن ذلك لم يمنع تضمن مذكراته اعترافًا بالدور المصري وموقف القاهرة الرافض لتهجير الفلسطينيين.