نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمّنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بتصميم البيك أب.. كل ما تريد معرفته عن جيتور F700 الجديدة

تواصل جيتور الصينية توسيع نطاق حضورها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم طرازات جديدة ومتنوعة، منها السيارة F700 التي تنتمي إلى قطاع الشاحنات بتصميم البيك أب.

سعر كي جي إم ريكستون 2026 في السعودية

تواصل كي جي ام الكورية الجنوبية طرح سياراتها في السوق السعودي ضمن فئات متعددة، من بينها ريكستون 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

بقوة 670 حصانًا.. فيراري تقدم 296 تشالنج سترادالي الخارقة

كشفت فيراري الإيطالية عن سيارة 296 Challenge Stradale الجديدة، خلال فعاليات Finali Mondiali 2026 التي استضافتها حلبة برشلونة كاتالونيا في إسبانيا، لتقدم طرازًا يجمع بين تقنيات سيارات السباقات وإمكانية السير على الطرق العامة.

فورد موستانج GTD 1901 تعود من الماضي بأول انجاز.. تفاصيل

تواصل فورد إظهار تاريخها عبر موستانج GTD 1901 موديل 2028، وهي نسخة خاصة تستلهم أول انتصار سباقي حققه مؤسس الشركة هنري فورد عام 1901.

ماذا تقدم نيسان Z موديل 2027 وكم سعرها؟

تُعد نيسان Z 2027 واحدة من أبرز السيارات اليابانية التي تنتمي إلى فئة الكوبيه الرياضية، وتواصل من خلالها الشركة حضورها عالميًا في هذه الفئة التي تجمع بين التصميم ذي الطابع الكلاسيكي والتقنيات الحديثة.

كوينيجسيج Jesko تواصل التحدي.. هل تحطم أرقام BYD ؟

تتواصل المنافسة بين شركات السيارات للوصول إلى سرعات قياسية، بعدما نجحت BYD الصينية في جذب الأنظار بسيارتها Yangwang U9 Xtreme، التي تجاوزت حاجز 500 كم/س.

مواصفات نيسان نافارا برو 2027 الجديدة

تواصل نيسان اليابانية توسيع تشكيلتها من شاحنات البيك أب، مع تقديم نافارا برو 2027 للأسواق العالمية، وتجمع السيارة بين الهيكل العملي المخصص للتحميل والملامح الخارجية الرياضية مع باقة كبيرة من التجهيزات.