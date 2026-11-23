تواصل نيسان اليابانية توسيع تشكيلتها من شاحنات البيك أب، مع تقديم نافارا برو 2027 للأسواق العالمية، وتجمع السيارة بين الهيكل العملي المخصص للتحميل والملامح الخارجية الرياضية مع باقة كبيرة من التجهيزات.

تصميم نيسان نافارا برو 2027

حصلت نافارا برو الجديدة على تصميم أمامي بارز، مع مصابيحLED ، ويظهر صندوق التحميل الخلفي باعتباره أحد العناصر الأساسية في تكوين السيارة، وترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، مع فتحة سقف بانورامية.

نيسان نافارا برو 2027

يبلغ طول السيارة نيسان نافارا برو 2027 نحو 5527 مم، بينما يبلغ عرضها 1960 مم، و1946 مم للارتفاع الكلي، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3300 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 235 مم.

نيسان نافارا برو 2027

محرك نيسان نافارا برو 2027

تقدم نيسان نافارا برو 2027 بمحركين رباعيي الأسطوانات مزودين بشاحن توربيني، يأتي الأول ديزل بسعة 2.3 لتر، ويولد 141 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر.

نيسان نافارا برو 2027

بينما يعتمد الخيار الثاني على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر، بقوة 244 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، وتتصل المحركات بناقلات حركة يدوية أو أوتوماتيكية بحسب الفئة، وبقدرات الدفع الرباعي.

نيسان نافارا برو 2027

تجهيزات نيسان نافارا برو 2027

تضم نيسان نافارا برو 2027 شاشة مركزية تعمل باللمس قياس 14.6 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 10 بوصات لعرض بيانات القيادة.

نيسان نافارا برو 2027

وتضم التجهيزات نظامًا صوتيًا متطورًا من Focal مكونًا من 12 سماعة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف وشاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأمامي، ومقاعد كهربائية، وباقة من تقنيات الحماية والأمان.