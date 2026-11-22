كشفت جيلي الصينية عن جالاكسي M8، لتضيف إلى عائلتها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، تعتمد منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي.

وتجمع السيارة بين حضور سيارات SUV الرحبة وخطوط انسيابية تمنحها مظهرًا عصريًا وبطابع رياضي فاخر، خصوصًا مع امتداد السقف والجزء الخلفي، من دون أن يغيّر ذلك تصنيفها كسيارة SUV بخمسة مقاعد.

جيلي جالاكسي M8

محرك وأداء جيلي جالاكسي M8

تعتمد السيارة جيلي جالاكسي M8 نظامًا هجينًا قابلًا للشحن يجمع محرك بنزين توربينيًا سعة 1.5 لتر، بقوة 120 كيلوواط، أي نحو 161 حصانًا، مع محرك كهربائي أو محركين بحسب نظام الدفع.

وتحصل M8 على بطارية ليثيوم فوسفات الحديد من CATL، بسعة 53.42 كيلوواط ساعة، ويبلغ مدى القيادة الكهربائية وفق دورة CLTC الصينية 231 كيلومترًا لنسخة الدفع الثنائي، ويرتفع إلى 251 كيلومترًا للنسخة رباعية الدفع.

جيلي جالاكسي M8

تصميم السيارة جيلي جالاكسي M8

تأتي جالاكسي M8 بطول 5205 ملليمترات، وعرض 1999 ملليمترًا، وارتفاع 1800 ملليمتر، مع قاعدة عجلات بطول 3030 ملليمترًا، وتتطابق هذه الأبعاد مع شقيقتها جالاكسي M9، لكن M8 تعتمد صفين يتسعان لخمسة ركاب بدلًا من ثلاثة صفوف وستة مقاعد في M9.

جيلي جالاكسي M8

يعلو السقف مستشعر ليدار يرتبط بتقنيات مساعدة السائق، بينما تظهر الواجهة الأمامية للسيارة جالاكسي M8 بشريط إضاءة بعرض السيارة، مع مصابيح نحيفة وفتحات تهوية سفلية نشطة، وعجلات ذات مظهر أنيق يتراوح قياسها بين 20 و21 بوصة، وفي الخلف، يمتد شريط الإضاءة بين جانبي السيارة، مع تصميم ينسجم مع خطوط الهيكل.

جيلي جالاكسي M8

أبرز تجهيزات جيلي جالاكسي M8

تأتي السيارة بشاشة مركزية بقياس 30 بوصة، وأخرى للعدادات بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب مساعد صوتي متوقع يعتمد على الذكاء الاصطناعي، سقف زجاجي بانوراما، إضاءة محيطة، إلى جانب باقة من تقنيات الحماية.