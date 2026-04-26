بمحركات كهربائية .. المواصفات الكاملة لسيارة جيلي E8

تقدم جيلي الصينية الكثير من اصداراتها حول العالم، ومنها السيارة E8 ذات المظهر العصري، حيث تأتي بتصميم انسيابي، مع حزمة من التقنيات أبرزها التكنولوجيا الكهربائية للدفع.

تصميم سيارة جيلي E8

تأتي جيلي E8 بهيكل طويل وانسيابي، حيث يبلغ طولها 5,010 مم مع عرض يصل إلى 1,920 مم وارتفاع منخفض نسبيًا عند 1,465 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات ممتدة بطول 2,925 مم، كما تعتمد على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED في الأمام والخلف، إلى جانب إضاءة نهارية حديثة، مع عجلات قياس 19 بوصة.

محركات وأداء جيلي E8

توفر السيارة جيلي E8 ثلاث فئات من أنظمة الحركة الكهربائية، تبدأ بخيار يعتمد على محرك واحد بقوة 272 حصان مع نظام دفع خلفي، وبطارية سعة 62 كيلوواط ساعة تتيح مدى قيادة يصل إلى 550 كيلومتر، مع قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال أقل من 6 ثوانٍ.

كما يتوفر خيار آخر بنفس القوة ولكن مع بطارية أكبر سعة 76 كيلوواط ساعة، ما يرفع مدى القيادة إلى 665 كيلومتر، أما الفئة الأعلى، فتقدم تجربة أداء مختلفة كليًا عبر محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 645 حصان، مع نظام دفع كلي، وتسارع قوي يصل إلى 100 كم/س خلال 3.49 ثانية.

تجهيزات جيلي E8

تم تجهيز السيارة جيلي E8 بحزمة من تقنيات السلامة والمساعدة على القيادة، تشمل نظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، بالإضافة إلى مكابح الطوارئ الذاتية، كما تدعم السيارة تقنيات الحفاظ على المسار والتنبيه عند الخروج عنه، إلى جانب مراقبة النقاط العمياء والتنبيه لحركة المرور الخلفية، وتأتي مزودة بحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، كما تضم مجموعة متكاملة من الوسائد الهوائية.

تتكامل شاشة العدادات ونظام المعلومات والترفيه ضمن شاشة بانورامية ضخمة بقياس 45 بوصة، بالإضافة إلى إضاءة داخلية محيطية، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي مزود بفتحات خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس.