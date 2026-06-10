وكيل زراعة الشيوخ: الفلاح المصري شريك أساسي في تحقيق الرقم التاريخي لتوريد القمح

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن وصول كميات القمح الموردة من المزارعين إلى 4.6 مليون طن، واصفًا هذا الرقم بأنه إنجاز تاريخي غير مسبوق يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم القطاع الزراعي.

وأكد عبد النبي في تصريحات خاصة أن هذا الارتفاع في معدلات التوريد مقارنة بالعام الماضي يعكس حالة من الثقة بين الدولة والمزارعين، خاصة مع انتظام صرف المستحقات المالية في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحفيز الفلاحين على التوريد بكثافة.

تعزيز الأمن الغذائي

وأشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي في ملف القمح يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.

واختتم بالتأكيد على أن استمرار دعم الفلاح المصري وتوفير التيسيرات اللازمة سيؤدي إلى تحقيق نتائج أكبر خلال المواسم المقبلة.