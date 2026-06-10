برلمانية: الشراكة المصرية الكونغولية تعزز الأمن المائي وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم التعاون الأفريقي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويعزز مسارات التنمية والاستقرار.

وقالت العسيلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن حرص القيادة السياسية على توسيع التعاون مع الكونغو الديمقراطية في مجالات التجارة والاستثمار وإدارة الموارد المائية يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولتان من إمكانات وفرص واعدة يمكن أن تسهم في زيادة معدلات النمو وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضافت أن التعاون في مجال الموارد المائية والري يحمل أهمية خاصة، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، وإنما في إطار دعم جهود التنمية بدول حوض النيل وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز الاستقرار الإقليمي.

وأشارت إلى أن التوسع في تنفيذ المشروعات المشتركة وتفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين يعكس ثقة متزايدة في الخبرات المصرية وقدرتها على المساهمة في جهود التنمية بالقارة الأفريقية، مؤكدة أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في دعم التنمية والاستثمار ونقل الخبرات إلى الدول الأفريقية الشقيقة.

وشددت النائبة على أن السياسة المصرية تجاه أفريقيا تقوم على التعاون والشراكة وتحقيق المصالح المشتركة، وهو ما ينعكس بوضوح في التحركات الرئاسية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم التنمية والاستقرار والازدهار في مختلف أنحاء القارة.