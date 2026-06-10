الرئيس السيسي: نسعى لتعزيز التبادل التجاري مع الكونغو وتعزيز الشراكات في مشروعات الموارد المائية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر والكونغو الديمقراطية تشهدان مستوى متقدمًا من التنسيق والتشاور المشترك، انعكس في تبادل الزيارات الوزارية المكثفة خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية المهمة التي تمثل دفعة جديدة لمسيرة التعاون بين البلدين.

زيادة معدلات التبادل التجاري

وأوضح الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك أن المباحثات تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، مؤكدًا عزم الجانبين على مواصلة العمل من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويفتح المجال أمام فرص جديدة للشراكة بين البلدين.

التعاون في مجال الموارد المائية والري

وأضاف الرئيس أن المناقشات شملت أيضًا تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري، وتوسيع نطاق الشراكات الخاصة بالمشروعات المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتحسين إدارة الموارد المائية.



وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية التنفيذ الفعال لبروتوكول التعاون الخاص بمشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، فضلًا عن الاستفادة من الآلية المصرية لدراسة وتمويل المشروعات في دول حوض النيل، بما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الحوض.

التنمية والاستقرار والازدهار

وأكد الرئيس في ختام تصريحاته أن مصر تواصل دعمها لجهود التنمية في الدول الأفريقية الشقيقة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية والاستقرار والازدهار لشعوب القارة.