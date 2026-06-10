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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي
الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي
هاني حسين

 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال تضمنت أداء حرس الشرف التحية للرئيس الضيف، وعزف السلام الوطني للبلدين، والتقاط صورة تذكارية، أعقبها لقاء ثنائي بين السيد الرئيس والرئيس الكونغولي، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها السيد الرئيس تكريمًا للرئيس تشيسيكيدي والوفد المرافق.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس رحّب بالرئيس تشيسيكيدي في زيارته الرابعة إلى مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بما يعكس عمق وتميّز العلاقات المصرية الكونغولية، مثمنًا الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. كما وجّه السيد الرئيس التهنئة للرئيس تشيسيكيدي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال الكونغو، التي تحل في نهاية شهر يونيو الجاري. ومن جانبه، أعرب الرئيس الكونغولي عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي يحظى بها دائمًا في زياراته لمصر، مؤكّدًا امتنان بلاده للدعم الذي تقدمه مصر في مختلف المجالات، ومثمنًا حرص السيد الرئيس على تطوير العلاقات مع الكونغو الديمقراطية، فضلًا عن الجهود التي تضطلع بها مصر لإحلال السلام في القارة الأفريقية عامةً، وفي الكونغو الديمقراطية خاصةً.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين ناقشا تطورات التعاون بين دول حوض النيل، حيث تم التشديد على ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود. وفي هذا الإطار، أثنى الرئيس تشيسيكيدي على الموقف المصري الحريص على التوافق والداعم للطموحات التنموية لدول حوض النيل، مشددًا على حرص بلاده على استمرار وتعزيز التنسيق مع مصر في هذا الصدد.
 

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