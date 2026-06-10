الرئيس السيسي: ملتزمون بدعم مشروعات السدود فى الكونغو الديمقراطية من أجل التنمية ودون الإضرار بالغير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ناقش مع رئيس الكونغو الديمقراطية سبل تعزيز التعاون فى مجال الموارد المائية والرى، وتعظيم الشراكات فى المشروعات المائية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، من خلال التنفيذ الفعال لبروتوكول التعاون، لتنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وكذلك الآلية المصرية لدراسة وتمويل المشروعات فى دول حوض النيل.

وتابع الرئيس السيسي في كلمته في مؤمر صحفي مع رئيس الكونغو الديمقراطية :" وفى هذا الصدد؛ أعدت التأكيد على التزام مصر، بدعم مشروعات السدود فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل التنمية ودون الإضرار بالغير، واتفقنا كذلك؛ على تكثيف التعاون فى مجالات نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفنى، وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية، فى جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأكمل الرئيس السيسي:" قد ثمنت عاليا؛ المواقف الكونغولية الحكيمة والمسئولة، فى ملف مياه النيل تلك المواقف التى تتأسس على الالتزام بالقانون الدولى، ورفض الإجراءات الأحادية بين الأشقاء؛ شركاء نهر النيل وأكدنا على ضرورة التحلى بحسن النية وروح التفاهم، والتوافق فى حوض نهر النيل"

ولفت الرئيس السيسي:" فى هذا السياق؛ اتفقت مع أخى فخامة الرئيس "تشيسيكيدى"، حول ضرورة استكمال الجهود الإيجابية، فى إطار العملية التشاورية القائمة فى مبادرة حوض النيل، لاستعادة التوافق والشمولية بين دولنا الشقيقة، بما يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، دون الإضرار بأى طرف".