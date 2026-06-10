توك شو| الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والدواجن

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الأربعاء، الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الكونغولي إلى جمهورية مصر العربية.

وتضمنت مراسم الاستقبال قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني للبلدين، والتقاط صورة تذكارية للرئيسين.

ترامب: الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة، وأن الإيرانيون يدفعون الثمن الآن.

وأضاف: إيران تأخرت كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة، وهزمنا إيران هزيمة ساحقة ودمرنا بحريتها وقواتها الجوية.

وفي وقت سابق قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن الرد الأمريكي بشأن سقوط المروحية "أباتشي" فوق مضيق هرمز كان ضروريًا، لأن هيبة الولايات المتحدة كانت على المحك، فالموضوع لم يعد مرتبطًا بترامب أو إيران أو حتى المفاوضات، بل أصبح متعلقًا بالولايات المتحدة والجيش الأمريكي الذي تعرض، بحسب الرواية الأمريكية، لإسقاط طائرة.

افرحوا يا مصريين مفيش تخفيف أحمال كهرباء في 2026.. فيديو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاعا في درجات الحرارة، على الرغم من عدم الدخول في فصل الصيف، لكن ما يشغل بال المواطنين هل العام الجاري سيشهد تخفيف أحمال كهربائية، كما حدث في 2024، أو هناك كميات كبيرة من الطاقة لتشغيل المحولات الكهربائية، تكفي احتياجات المواطنين.

وقال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء أسفرت عن تحقيق وفر كبير في الطاقة، حيث تم توفير نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع واحد فقط.

أسعار الذهب ترتفع في هذا التوقيت ومفاجأة بعيار 21.. رئيس الشعبة يوضح

تحظى أسعار الذهب بالسوق المحلي اهتمام من قبل عدد كبير من المواطنين، والكثير يسأل عن مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهل الانخفاضات الحالية مستمرة أم سيكون هناك ارتفاعات، وما هو الموعد المتوقع للارتفاعات المرتقبة، وآخر سعر لعيار 21 كونه الأكثر بيعا وشراء من المواطنين.

وأكد الإعلامي أحمد دياب، مذيع صدى البلد، عبر برنامج صباح البلد، أن أسعار الذهب في السوق المحلية تشهد انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى وجود توقعات باستمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، أن أسعار الذهب ترتبط بسعر الدولار والأوضاع الاقتصادية العالمية.

عوض تاج الدين: إجراءات احترازية في المطارات والمنافذ لمتابعة الأوضاع الصحية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن منظومة الترصد الوبائي في مصر، كما هو الحال في جميع دول العالم، تعتمد على المتابعة الدقيقة والرصد المستمر للأمراض الوبائية والخريطة الوبائية العالمية، مردفا: "نتابع باستمرار ما يحدث في مختلف أنحاء العالم، ونتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتقال أي من هذه الأمراض إلى مصر".

تحذير من الأطباء المزيفين في الأماكن الراقية.. فتش عن التراخيص



كشف عبد المجيد عبد الله، الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن الشارع المصري أو الجمهور العام يعتمد في علاقاته مع الأطباء على المشاهير في السوشيال ميديا دون التدقيق في كونه منتحل صفة أم لا.

وقال عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المواطن العادي لا يهتم بترخيص الطبيب أو العيادة أو المركز الطبي خاصة إذا كان مشهورًا أو في مكان راقٍ.

وأضاف الكاتب الصحفي أن الأطباء منتحلي الصفة لا تكمن خطورتهم في افتقادهم الخبرات أو العلوم الطبية وإنما يقدمون علاجات خاصة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 10 يونيو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.19 جنيه

سعر الشراء: 52.09 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.23 جنيه

سعر الشراء: 60.10 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.75 جنيه

سعر الشراء: 69.61 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.89 جنيه

سعر الشراء: 13.87 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.21 جنيه

سعر الشراء: 14.18 جنيه.

قبل ما تنزل.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 يونيو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 10 يونيو 2026.

حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026

العظمى

القاهرة 36

الإسكندرية 30

شرم الشيخ 39

مطروح 27

أسوان 44

حالة الطقس في الدول العربية

الرياض 46

المنامة 40

القدس 29

بيروت 27

الخرطوم 44

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 26

مدريد 33

روما 30

باريس 19

موسكو 30

الدواجن بـ 67 جنيهًا.. والشعبة تعلن أمرا خطيرا بشأن تراجع الأسعار

تعتبر أسعار الدواجن من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تتأثر بالعديد من العوامل، مثل أسعار الأعلاف، وتكاليف الإنتاج، وحجم العرض والطلب في الأسواق، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية العامة، لأن الدواجن من أهم مصادر الغذاء التي يعتمد عليها المستهلكون بشكل يومي، لما تتميز به من قيمة غذائية عالية وأسعار تنافسية مقارنة بمصادر البروتين الأخرى.



كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذا الإنخفاض سببه الإنتاج المرتفع من الدواجن والبيض، وليس هناك مشاكل وبائية في الفترة الحالية، كما أن هناك حالة من الركود والقوة الشرائية ضعيفة مما أدى لكثرة المعروض وانخفاض الأسعار.