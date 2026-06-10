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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير من الأطباء المزيفين في الأماكن الراقية.. فتش عن التراخيص

الأطباء
الأطباء
البهى عمرو

كشف عبد المجيد عبد الله، الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن الشارع المصري أو الجمهور العام يعتمد في علاقاته مع الأطباء على المشاهير في السوشيال ميديا دون التدقيق في كونه منتحل صفة أم لا.


وقال عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المواطن العادي لا يهتم بترخيص الطبيب أو العيادة أو المركز الطبي خاصة إذا كان مشهورًا أو في مكان راقٍ. 

وأضاف الكاتب الصحفي أن الأطباء منتحلي الصفة لا تكمن خطورتهم في افتقادهم الخبرات أو العلوم الطبية وإنما يقدمون علاجات خاصة.

وأكد أن الأطباء المزيفين يعملون على الترويج لمنتجات طبية مغشوشة، خاصة في مجال التجميل، لافتًا إلى أن المشرع المصري نص على ضرورة حصول الطبيب على تصريح من جهتين لمزاولة المهنة وهما وزارة الصحة ونقابة الأطباء. 

وشدد الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد الله على أن وزارة الصحة تمتلك منظومة رقابية تعتمد على الحملات التفتيشية الدورية تمر على عيادات الأطباء وتستجيب للبلاغات أو التعامل مع المعلومات التي تصل لها.
 

الأطباء الأطباء المزيفين وزارة الصحة الصحة

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