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إيبولا يهدد مشاركة يد الأهلي في الكونغو| قرار منتظر من وزارة الصحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيبولا يهدد مشاركة يد الأهلي في الكونغو| قرار منتظر من وزارة الصحة

فري قالأهلي لكرة اليد
فري قالأهلي لكرة اليد
القسم الرياضي

تنتظر إدارة النادي الأهلي الموقف الرسمي والنهائي من وزارة الصحة في مصر للسفر إلي الكونغو والمشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية، المقرر إقامتهما في العاصمة الكونغولية كينشاسا خلال الفترة من 7 إلى 18 يوليو 2026 من عدمه.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد أخطر الأندية المشاركة رسميًا بأن الموعد النهائي لتأكيد المشاركة في البطولتين سيكون يوم 15 يونيو الجاري، ما يضع الأندية أمام مهلة قصيرة لحسم موقفها النهائي.

وسبق للنادي الأهلي أن أعلن رفضه سفر بعثة فريق كرة اليد إلي الكونغو بسبب تفشي وباء إيبولا بناءا على توصيات صدرت بعدم السفر إلى الكونغو الديمقراطية.

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 حالة، بعد تسجيل 27 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لبيانات حكومية نقلتها وكالة رويترز.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اتصالات مكثفة بين الاتحاد الإفريقي والأندية المشاركة والجهات الصحية المختصة، لحسم ملف السفر والمشاركة قبل انتهاء المهلة المحددة، في ظل حرص جميع الأطراف على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب ضمان إقامة البطولتين في أجواء آمنة.

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