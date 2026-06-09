الأهلي يستقر على مدربه الجديد بعد التخلي عن «الأجنبي» بسبب المرتب الكبير

كشف الناقد الرياضي مصطفى يحيى، أنه كان هناك اجتماع ثلاثي بالأمس بين سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلى والمشرف على قطاع الكرة و عصام سراج الدين مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في منزل ياسين منصور، ودار نقاش حول مدرب الأهلي الجديد.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ومحمد جوهر، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك رغبة عارمة في التعاقد مع مدير فني أجنبي.



أضاف أن عموتة هو الأقرب لتولي المهمة بعدما كان في القائمة ضمن التصنيف الثاني نظرًا للشروط غير الطبيعية للمديرين الفنيين الأجانب الذين تم التفاوض معهم كان الحديث عن مرتب 5 ملايين دولار وشرط جزائي عقد مقفول.



وأوضح أن ياسين منصور كان حتى اللحظة الأخيرة يريد تحمل جزء من مرتب المدير الفني الأجنبي ولكنه استشعر كبرياء منهم فقرر الاستقرار على عموتة بنسبة 95 %.

