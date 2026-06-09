بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يوضح موقفه من تدريب الأهلي

نفى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، صحة الأنباء التي ربطت اسمه بتدريب الأهلي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لم يتلق أي اتصالات أو مفاوضات من مسئولي القلعة الحمراء.

وأوضح يورتشيتش أن علاقته بالأهلي لم تتجاوز حدود التقدير والاحترام، مشيرًا إلى أن النادي يمتلك مقومات كبيرة تجعله دائمًا منافسًا على الألقاب المحلية والقارية.

وعن رحيله عن بيراميدز، أكد المدرب الكرواتي أن قراره جاء بعد اقتناع كامل بأن تجربته مع الفريق وصلت إلى نهايتها، لافتًا إلى أنه يشعر بالرضا عما حققه خلال فترة عمله، ويرغب في خوض محطة جديدة تضيف إلى مسيرته التدريبية.

وكشف يورتشيتش أن إدارة بيراميدز حاولت إقناعه بالبقاء والاستمرار مع الفريق، إلا أنه كان قد حسم موقفه مسبقًا واتخذ قرار الرحيل بحثًا عن تحدٍ مختلف في المرحلة المقبلة.

وأعرب المدرب الكرواتي عن أمنياته بالتوفيق لنادي بيراميدز خلال المواسم القادمة، مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على مواصلة المنافسة وتحقيق النجاحات.

كما أشار إلى أن العمل داخل بيراميدز لم يكن سهلًا، خاصة في ظل غياب الحضور الجماهيري، موضحًا أن الجهاز الفني كان مطالبًا بشكل مستمر بالحفاظ على دوافع اللاعبين وتحفيزهم من أجل القتال على البطولات وتقديم أفضل المستويات داخل الملعب.