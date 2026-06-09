شوبير يكشف كواليس توقيع الأهلي مع المدرب الجديد وموعد الإعلان الرسمي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إنهاء النادي الأهلي كافة التفاصيل الخاصة بـ المدرب الجديد والقادم للفريق استعدادا للموسم المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : تم توقيع العقود وكل الأمور انتهت وهي تجربة جديدة على غرار تجربة موسيماني بعدما أنهى سيد عبدالحفيظ كل تفاصيل الملف الخاص بالمدرب.

المسؤول عن التعاقد مع المدرب الجديد

وأوضح : محمود الخطيب يعطي الموافقة على قرار المدرب لكن سيد عبدالحفيظ هو المسؤول عن ملف المدرب وسيكون الإعلان خلال ساعات أو أيام القليلة المقبلة.

وأردف : باقي تفاصيل صغيرة للغاية ويتم الانتهاء منها خلال الساعات القادمة وهناك رغبة قوية من الطرفين لبدأ التجربة وهل تكون ناجحة على مستوى تجربة موسيماني .

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : ترقب الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب الجديد للنادي الأهلي وهناك تحمس من الطرفين وتم جس النبض عند الجماهير ووجد قبول كبير للفكرة

رحيل توروب

وكان الأهلي قد أغلق رسميًا ملف المدرب الدنماركي ييس توروب بعد التوصل إلى تسوية مالية حصل بموجبها المدير الفني على راتب أربعة أشهر بالإضافة إلى راتب شهر يونيو الجاري لينتهي مشوار لم يحقق خلاله المدرب الأهداف التي كانت تنتظرها إدارة النادي وجماهيره.

وبمجرد حسم ملف رحيل توروب بدأت إدارة الكرة التحرك بشكل مكثف للبحث عن مدير فني يمتلك خبرات تتناسب مع حجم التحديات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة.