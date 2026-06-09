عموتة يقترب من الأهلي.. شروط فنية واضحة ومشروع طويل الأمد لإعادة الأحمر إلى منصات التتويج

كشفت تقارير صحفية مغربية عن اقتراب النادي الأهلي من التوصل لاتفاق مع المدرب المغربي الحسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الدنماركي ييس توروب.

مرونة في المفاوضات وتمسك بالمشروع الرياضي

وبحسب التقارير، أبدى عموتة مرونة كبيرة خلال المفاوضات مع إدارة الأهلي، حيث لم يطالب بزيادة المقابل المالي، مفضلًا التركيز على المشروع الرياضي وخطة إعادة الفريق للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

أبرز شروط عموتة لتدريب الأهلي

وضع المدرب المغربي عددًا من الشروط الفنية للموافقة على تولي المهمة، أبرزها:

اختيار الجهاز المعاون بالكامل دون تدخل من الإدارة.

منحه صلاحيات كاملة في ملف الراحلين عن الفريق.

المشاركة في تحديد الصفقات الجديدة وفق احتياجاته الفنية.

العمل ضمن مشروع طويل الأمد يهدف لإعادة الأهلي إلى منصات التتويج.

سجل تدريبي حافل بالبطولات

يمتلك الحسين عموتة سيرة تدريبية مميزة، حيث قاد الوداد الرياضي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2017 بعد الفوز على الأهلي في النهائي، كما حصد لقب الدوري المغربي في الموسم ذاته.

ونجح أيضًا في قيادة منتخب المغرب للمحليين للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2021، إضافة إلى تحقيق لقب الدوري القطري مع السد والتتويج مرتين بكأس أمير قطر.

وفي آخر محطاته التدريبية، قاد الجزيرة للفوز بلقب كأس الرابطة.

الأهلي يبحث عن بداية جديدة

وتسعى إدارة الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد في أسرع وقت، بعد رحيل ياس سوروب، وسط قناعة بأن خبرات عموتة القارية وقدرته على التعامل مع الضغوط الجماهيرية قد تمنح الفريق دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة.

ويبدو المدرب المغربي في الوقت الحالي أحد أبرز المرشحين لتولي المهمة، في انتظار حسم المفاوضات بشكل رسمي.