قبل عموتة.. شروط جزائية ضخمة تعرقل مفاوضات الأهلي مع مدرب برتغالي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، تفاصيل المفاوضات بين النادي الأهلي والمدرب البرتغالي برونو لاج، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوقي عبر قناته على موقع يوتيوب، أن المدرب البرتغالي طلب الحصول على راتب سنوي يصل إلى 4.5 مليون يورو، وهو ما اعتبره الأهلي رقمًا ضخمًا في ظل سياسة النادي التعاقدية.

وأضاف أن برونو لاج اشترط في بداية المفاوضات الحصول على شرط جزائي يتضمن قيمة عقده بالكامل في حالة إقالته في أي وقت، قبل أن يتراجع لاحقًا ويطلب شرطًا جزائيًا يعادل راتب موسم كامل فقط.

وأوضح شوقي أن إدارة الأهلي تحفظت بشكل كبير على قيمة الشروط الجزائية التي طلبها المدرب البرتغالي، خاصة مع ارتفاع المقابل المالي المطلوب سنويًا، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات بين الطرفين حتى الآن.