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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لمغربي في الأهلي.. ياسين منصور وعبد الحفيظ ينهيان التعاقد مع عموتة

عموتة
عموتة
يارا أمين

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي بات قريبًا من التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC":"منذ أسبوع قلت إن الأهلي اقترب بنسبة 90% من التعاقد مع مدير فني غير أوروبي من المنطقة العربية، ويملك خبرات كبيرة ومعرفة كاملة بما يدور في كرة القدم العربية. كما أنه مدرب ناجح وقادر على قيادة الأهلي ولاعبيه في المرحلة المقبلة، وهذا المدرب هو المغربي حسين عموتة".

وأضاف:"الأهلي حاليًا ينهي الاتفاق النهائي مع حسين عموتة لتولي المهمة الفنية لمدة موسمين، وهناك جلسات مستمرة بين سيد عبد الحفيظ وياسين منصور من أجل إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتفاوض والتعاقد".

وتابع:"ملف المدير الفني يتولاه الثنائي سيد عبد الحفيظ وياسين منصور بشكل كامل، مع إطلاع محمود الخطيب على جميع التطورات والتفاصيل أولًا بأول، والخطيب منح الثنائي صلاحيات إدارة الملف، ويتعامل معه بطريقة ديمقراطية من خلال التشاور المستمر قبل اتخاذ القرار النهائي".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "حسين عموتة سيتولي منصب المدير الفني للنادي الأهلي. المدرب المغربي يمتلك سيرة ذاتية قوية وخبرات كبيرة، وحقق العديد من النجاحات خلال مسيرته التدريبية، وهو ما جعله الخيار الأبرز أمام إدارة الأهلي في الوقت الحالي وهو مدرب صارم".

الإعلامي محمد شبانة الأهلي النادي الأهلي حسين عموتة برنامج نمبر وان

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