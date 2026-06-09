رمضان السيد: منتخب مصر يحتاج إمام عاشور في وسط الملعب بكأس العالم

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن رحيل المحامي الدولي الذي كان يتولى ملفات القضايا الخاصة بنادي الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ساهم في زيادة الأزمات القانونية التي يواجهها النادي خلال الفترة الحالية.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "الزمالك كان يمتلك محاميًا دوليًا يتولى التعامل مع ملفات القضايا الخاصة بالنادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكن رحيله تسبب في العديد من الأزمات والقضايا التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "أهنئ عماد النحاس على التتويج بلقب كأس عاصمة مصر مع النادي المصري البورسعيدي. النحاس قدم عملًا جيدًا للغاية مع الفريق وحقق نتائج مميزة خلال الموسم الحالي، كما أنه يواصل النهج الناجح الذي ظهر به خلال تجربته السابقة مع الأهلي".

وتابع: "أتوقع أن يعتمد حسام حسن على طريقة اللعب بثلاثة مدافعين خلال منافسات كأس العالم، وقد يكون حمدي فتحي أحد العناصر الموجودة في هذا الخط".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إمام عاشور يجب أن يلعب في مركز خط الوسط، لأنه يمتلك القدرة على نقل الكرة بسرعة من الدفاع إلى الهجوم، كما يتميز بالحضور البدني والفني الذي يساعد المنتخب في تنفيذ التحولات الهجومية بكفاءة".