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التأشيرة تحرم حكم صومالي من المونديال.. كيف رد فيفا على المشكلة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التأشيرة تحرم حكم صومالي من المونديال.. كيف رد فيفا على المشكلة؟

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن الجدل المثار حول عدم حصول الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا موقفه من القضية والحدود التي يتحرك من خلالها في مثل هذه الملفات.

عدم التدخل في قرارات الهجرة

أكد الاتحاد الدولي أن إجراءات الهجرة وإصدار التأشيرات تعد من الاختصاصات السيادية للدولة المضيفة، مشيرًا إلى أنه لا يتدخل في القرارات المتعلقة بمنح أو رفض التأشيرات لأي شخص، بما في ذلك الحكام والمسؤولون المشاركون في البطولات التي تُقام تحت مظلته.

وأوضح البيان أن مسؤولية البت في طلبات الدخول تقع بالكامل على الجهات المختصة في الدولة المستضيفة، وأن الاتحاد الدولي يحترم القوانين والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

إخطار رسمي من السلطات الأمريكية

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه تلقى إخطارًا رسميًا من السلطات الأمريكية بشأن وضع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، حيث تم إبلاغه بأن الوضع الحالي لن يشهد أي تغيير خلال الفترة الراهنة.

ويعني ذلك استمرار القرار الخاص بعدم السماح للحكم بالحصول على التأشيرة المطلوبة في الوقت الحالي، دون وجود مؤشرات على مراجعة أو تعديل هذا القرار خلال المرحلة الحالية.

موقف واضح من الاتحاد الدولي

وشدد الاتحاد الدولي في بيانه على أن دوره يقتصر على الجوانب التنظيمية المتعلقة بإدارة مسابقات كرة القدم العالمية، بينما تبقى قرارات الدخول والإقامة والتأشيرات من اختصاص الحكومات والسلطات الرسمية في الدول المضيفة.

كما أوضح أن جميع المشاركين في البطولات الدولية يخضعون للإجراءات القانونية والإدارية التي تفرضها الدولة المستضيفة، شأنهم في ذلك شأن أي مسافر آخر، مؤكدًا أن الاتحاد لا يملك صلاحية التأثير على هذه القرارات أو تغييرها.

ترقب لمستجدات الملف

وتبقى قضية الحكم الصومالي محل متابعة في الأوساط الرياضية، في انتظار أي تطورات مستقبلية قد تطرأ على موقفه، بينما يتمسك الاتحاد الدولي بموقفه القائم على احترام القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة المضيفة.

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