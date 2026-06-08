مونديال 2026 .. محطات تاريخية صنعتها أفريقيا في كأس العالم

أفريقيا لم تسجل مجرد مشاركة في كأس العالم، بل كانت دائمًا منصة لصناعة التاريخ وتحقيق الإنجازات التي تبقى خالدة في سجلات المونديال.

وقبل انطلاق مونديال ٢٠٢٦ نستعرض أبرز المحطات التي صنعتها القارة السمراء على مر السنوات في المونديال والتي جاءت كالتالي:

مصر — أول منتخب أفريقي يشارك في كأس العالم (1934).

تونس — أول منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بكأس العالم (1978).

المغرب — أول منتخب أفريقي يتصدر مجموعته في كأس العالم (1986).

الكاميرون — أول منتخب أفريقي يبلغ ربع نهائي كأس العالم (1990).

نيجيريا — أول منتخب أفريقي يتصدر مجموعته في أول مشاركة له بالمونديال (1994).

جنوب أفريقيا — أول دولة أفريقية تستضيف كأس العالم (2010).

المغرب — أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم (2022).

روجيه ميلا — أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم بعمر 42 عامًا و39 يومًا.