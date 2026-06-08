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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026.. كل ما تريد معرفته عن منتخب السعودية والقيمة التسويقية لـ"الأخضر"

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
إسراء أشرف

يدخل المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة لمواصلة حضوره القوي على الساحة العالمية، مستندًا إلى مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، إلى جانب عناصر شابة تسعى لترك بصمتها في أكبر بطولة كروية على مستوى المنتخبات.

ويخوض "الأخضر" منافسات البطولة تحت قيادة المدرب اليوناني جيرجيوس دونيس، الذي يعول على مزيج من الخبرة والحيوية لتحقيق نتائج إيجابية في المجموعة الثامنة.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب السعودية نحو 40.6 مليون يورو، وفق أحدث التقديرات، ما يجعله أحد أبرز المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

خبرة العويس وعبد الحميد تقود الدفاع

يعتمد المنتخب السعودي على ثلاثي حراسة المرمى المكون من محمد العويس (العلا)، ونواف العقيدي (النصر)، وأحمد الكسار (القادسية).

وفي الخط الخلفي، يبرز اسم سعود عبد الحميد المحترف في صفوف لانس الفرنسي، إلى جانب حسن تمبكتي وعلي لاجامي من الهلال، وعبدالإله العمري ونواف بوشل من النصر، فضلًا عن حسن كادش ومتعب الحربي وغيرهم من العناصر التي تمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات.

وسط ميدان متوازن بقيادة كنو والخيبري

يضم خط الوسط مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، يتقدمهم محمد كنو وناصر الدوسري من الهلال، وعبدالله الخيبري من النصر، بالإضافة إلى زياد الجهني ومصعب الجوير وسلطان مندش، وهي أسماء يعول عليها المنتخب لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

سالم الدوسري يقود القوة الهجومية

في الخط الأمامي، تتجه الأنظار إلى القائد سالم الدوسري، أحد أبرز نجوم الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، والذي يمتلك خبرات كبيرة في كأس العالم.

كما تضم القائمة الهجومية فراس البريكان، وصالح الشهري، وعبدالله الحمدان، وخالد الغنام، في ظل سعي الجهاز الفني لامتلاك حلول هجومية متنوعة خلال البطولة.

قائمة منتخب السعودية في كأس العالم 2026

حراسة المرمى

محمد العويس (العلا)
نواف العقيدي (النصر)
أحمد الكسار (القادسية)

الدفاع

سعود عبد الحميد (لانس الفرنسي)
جهاد ذكري (القادسية)
عبدالإله العمري (النصر)
حسن تمبكتي (الهلال)
علي لاجامي (الهلال)
نواف بوشل (النصر)
علي مجرشي (الأهلي)
محمد أبو الشامات (القادسية)
حسن كادش (الاتحاد)
متعب الحربي (الهلال)
أيمن يحيى (النصر)

خط الوسط

محمد كنو (الهلال)
ناصر الدوسري (الهلال)
زياد الجهني (الأهلي)
عبدالله الخيبري (النصر)
مصعب الجوير (القادسية)
سلطان مندش (الهلال)
علاء الحجي (نيوم)

الهجوم

سالم الدوسري (الهلال)
فراس البريكان (الأهلي)
صالح الشهري (الاتحاد)
عبدالله الحمدان (النصر)
خالد الغنام (الاتفاق)

طموح سعودي في النسخة الأكبر

ومع مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، يأمل المنتخب السعودي في استغلال خبراته السابقة والظهور بصورة قوية، خاصة بعد الأداء التاريخي الذي قدمه أمام الأرجنتين في مونديال 2022، والذي لا يزال حاضرًا في أذهان جماهير كرة القدم حول العالم.

المنتخب السعودي منتخب السعودية السعودية كأس العالم مونديال 2026 كأس العالم 2026

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