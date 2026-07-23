إصابة 3 أشخاص في حادث بطريق ميت سلسيل – الكردي بالدقهلية

أُصيب ثلاثة أشخاص، بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق ميت سلسيل – الكردي (طريق البحر) بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق ميت سلسيل

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأسفر الحادث عن إصابة:



رشا السيد عبدالرحمن (38 عامًا – الكردي): اشتباه كسر بالساق اليسرى، واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمات بالرأس والوجه.

أحمد محمد أحمد محمود (38 عامًا – الكردي): اشتباه كسر بالساق اليسرى.

خالد السيد محمد شحاتة (14 عامًا – ميت سلسيل): اشتباه كسر بالساق اليمنى.



وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.