تامر حسين يعلق برسالة غامضة بعد الجدل حول أغنية اتأخر عتابنا

خرج الشاعر تامر حسين عن صمته، معلقًا على الجدل الذي أثير بشأن ملكية كلمات أغنية «اتأخر عتابنا» من ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد «حبيتك»، وذلك بعد تداول تصريحات متباينة حول مؤلف الأغنية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه على «فيسبوك»: «دلوقتى بقيت شايف صورة تانية لشخص أنا معرفهوش، ومبادئ وقيم بتتهد قصادى فاكتفيت أنى أقفل الصفحة بكُل احترام وتقدير، وأحافظ ع الصورة الحلوة اللى كانت فى بالى من وأنا طفل»



وأضاف: «قررت أنسحب فى هدوء دون تجاوز ولا إساءة ولا تجربح، وكامل احترامى وتقديرى ربنا يوفقه ويكرمه بس خلاص، المواقف كاشفه، وأنا مش منافق».

وبعدها بدقائق حذف تامر حسين هذا المنشور بعد نشره، كما حذف كل المنشورات المتعلقة بألبوم عمرو دياب التى نشرها على صفحته.