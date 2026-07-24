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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: مصطفى محمد يقترب من الرحيل عن نانت.. وبيراميدز الأقرب لضمه

مصطفي محمد
مصطفي محمد
يمنى عبد الظاهر

أثار المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، الجدل بشأن مستقبل مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، مؤكدًا أن اللاعب لا يرغب في الاستمرار مع ناديه بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، ويبحث حاليًا عن وجهته المقبلة. 

وكتب فرج عامر عبر حسابه: “مصطفى محمد مش عايز يكمل في نانت الفرنسي بعد هبوطه للدرجة الثانية وبيدور على نادي، وشكله هترسى على الانضمام لبيراميدز.”، في إشارة إلى اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي، رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن. 


وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى تركيا استعدادا لخوض معسكر الإعداد الخارجي تحضيرا للموسم الجديد.

وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة من القاهرة مباشرة إلى مدينة أرضروم التركية التي يقيم بها الفريق معسكره والذي يمتد حتى يوم 9 أغسطس المقبل قبل العودة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته اليومية في المدينة التركية طوال فترة المعسكر على أن يخوض 4 مباريات ودية قوية سيتم الإعلان الكشف عن أطرافها خلال الأيام المقبلة.

ويبدأ بيراميدز تدريباته بداية من الجمعة، حيث قرر المدير الفني رولاني موكوينا أن يرفع الحمل البدني وخوض تدريباته على فترتين صباحا ومساء في إطار برنامج الإعداد الموضوع للوصول بالفريق إلى أعلى معدل لياقة بدنية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد

سموحة مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي الفريق السماوي بعثة فريق نادي بيراميدز تركيا

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