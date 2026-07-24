ارتفاع الكوسة والخيار.. أسعار الخضار اليوم الجمعة 24 يوليو 2026

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا بين عدد من الأصناف، حيث ارتفعت أسعار بعض المنتجات مثل الكوسة والفاصوليا والخيار، بينما تراجعت أسعار أخرى، في ظل استمرار حركة العرض والطلب داخل أكبر سوق جملة للخضراوات في مصر، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتسعير الأسواق المحلية.

أسعار الطماطم والبطاطس اليوم

سجل سعر الطماطم ما بين 6 و12 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البطاطس بين 14 و18 جنيهًا للكيلو.

أسعار البصل الأبيض والأحمر

تراوح سعر البصل الأبيض بين 7 و10 جنيهات للكيلو، فيما سجل البصل الأحمر ما بين 5 و8 جنيهات.

ارتفاع أسعار الكوسة والفاصوليا

ارتفع سعر الكوسة ليسجل ما بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، بزيادة جنيه واحد عن الأسعار السابقة، كما ارتفعت الفاصوليا بقيمة 5 جنيهات لتتراوح بين 20 و35 جنيهًا للكيلو.

وسجل الجزر بدون عروش ما بين 10 و20 جنيهًا للكيلو.

أسعار البامية والملوخية والباذنجان

تراوح سعر البامية بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت الملوخية ما بين 6 و12 جنيهًا.

أما الباذنجان البلدي فتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو بزيادة جنيه واحد، وسجل الباذنجان الرومي ما بين 2 و6 جنيهات بارتفاع مماثل، بينما تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 3 و7 جنيهات.

أسعار الفلفل اليوم

سجل الفلفل الرومي ما بين 9 و11 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر الفلفل الحامي بين 4 و10 جنيهات بعد ارتفاع قدره جنيهان.

في المقابل، انخفض سعر الفلفل الألوان بقيمة 5 جنيهات ليتراوح بين 20 و30 جنيهًا للكيلو.

الخيار والثوم والليمون

ارتفع سعر الخيار الصوب ليسجل ما بين 10 و14 جنيهًا للكيلو، كما ارتفع الخيار البلدي إلى نفس المستوى.

وسجل الثوم ما بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الليمون البلدي بين 15 و45 جنيهًا، والليمون الأضاليا بين 15 و25 جنيهًا بعد ارتفاع قدره 5 جنيهات.

ويُعد سوق العبور للجملة من أكبر أسواق تداول الخضراوات والفاكهة في مصر، ويعتمد عليه تجار التجزئة في مختلف المحافظات لتحديد أسعار البيع للمستهلك، لذلك تُعد الأسعار المعلنة بالسوق مؤشرًا رئيسيًا لاتجاهات أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية.