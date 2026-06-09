لا للمجازفة.. تصريحات مثيرة من نادر السيد عن منتخب مصر وكأس العالم

أكد نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن مجموعة منتخب مصر في المنافسات المقبلة ليست سهلة على الإطلاق، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بجدية كاملة مع جميع المنتخبات.

وأوضح نادر السيد خلال ظهوره في البرنامج الإذاعي “الكلام المظبوط”، أن منتخب إيران يتمتع بقوة كبيرة، ولا يمكن اعتباره منتخبًا ضعيفًا كما يظن البعض، مؤكدًا أن المنافسة ستكون صعبة وتتطلب تركيزًا عاليًا من جميع اللاعبين.

وأضاف أن وصول اللاعبين إلى أعلى مستوى ممكن يتطلب عقلية احترافية مماثلة لما يتمتع به نجما المنتخب محمد صلاح وعمر مرموش، مشيرًا إلى أن امتلاك هذه العقلية سيضع المنتخب في “مكانة مختلفة تمامًا”.

وتحدث نادر السيد عن حارس مرمى المنتخب مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يخوض حاليًا أعلى مستوى تنافسي في مسيرته، وهو بطولة كأس العالم، موجّهًا له نصيحة بعدم المجازفة في الخروج بالكرة بشكل غير محسوب خلال المباريات.