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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادر السيد: مواجهة البرازيل منحت منتخب مصر الثقة.. وشوبير يستحق حراسة المرمى

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

أكد نادر السيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن المباراة الودية التي جمعت منتخب مصر بنظيره البرازيلي كانت تجربة فنية قوية ومفيدة للفراعنة، رغم الخسارة بنتيجة 2-1، مشيرًا إلى أنها ساهمت في منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن العديد من المكاسب قبل انطلاق كأس العالم 2026.

مكاسب منتخب مصر من مباراة البرازيل

وقال نادر السيد، خلال تصريحاته الإذاعية، إن الاحتكاك بمنتخب بحجم البرازيل يمثل اختبارًا مهمًا للاعبين، مضيفًا أن الثقة التي اكتسبها المنتخب من هذه المواجهة تُعد من أبرز المكاسب الفنية والمعنوية قبل خوض منافسات المونديال.

وأوضح أن المنتخب المصري لم يعتمد على الأسلوب الدفاعي أمام البرازيل، بل قدم أداءً جيدًا وظهر بشخصية قوية خلال اللقاء، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع المباريات المقبلة.

وعن مركز حراسة المرمى، أشار نادر السيد إلى أن مصطفى شوبير يستحق الحصول على فرصة المشاركة الأساسية مع المنتخب في كأس العالم، مؤكدًا احترامه الكامل لما قدمه محمد الشناوي على مدار السنوات الماضية، لكنه يرى أن المرحلة الحالية هي الوقت المناسب لمنح شوبير هذه المسؤولية.

كما تحدث عن مصطفى زيكو، مؤكدًا أنه لاعب يمتلك إمكانيات جيدة، إلا أن الحكم عليه بشكل نهائي لا يزال مبكرًا، خاصة أنه لم يخض سوى عدد محدود من المباريات مع المنتخب.

نادر السيد منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم

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