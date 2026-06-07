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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل كأس العالم.. منتخب الجزائر يمدد عقد عقد فلاديمير بيتكوفيتش حتى 2028

فلاديمير بيتكوفيتش
فلاديمير بيتكوفيتش
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميًا تمديد عقد المدير الفني للمنتخب الأول فلاديمير بيتكوفيتش حتى عام 2028، في خطوة تعكس ثقة مسؤولي الكرة الجزائرية في المشروع الذي يقوده المدرب السويسري مع "محاربي الصحراء".

ثقة في نتائج المدرب السويسري

جاء قرار التجديد بعد المستويات الإيجابية التي قدمها المنتخب الجزائري خلال الفترة الماضية تحت قيادة بيتكوفيتش، إلى جانب القناعة بقدرته على مواصلة تطوير الفريق وقيادته لتحقيق أهدافه خلال السنوات المقبلة.

ويأمل الاتحاد الجزائري في الحفاظ على الاستقرار الفني داخل المنتخب، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات القارية والدولية المهمة التي تنتظر "الخضر".

بيتكوفيتش مستمر حتى مونديال 2026 وأمم أفريقيا 2027

وبموجب العقد الجديد، سيواصل بيتكوفيتش قيادة المنتخب الجزائري خلال منافسات كأس العالم 2026، إلى جانب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في إطار خطة طويلة المدى تهدف إلى بناء منتخب قادر على المنافسة بقوة على الألقاب.

نجاح منذ توليه المهمة

وتولى بيتكوفيتش تدريب المنتخب الجزائري في فبراير 2024، وتمكن خلال فترة قصيرة من إعادة التوازن للفريق على المستويين الفني والتكتيكي، مع منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة بجانب أصحاب الخبرات.

رسالة استقرار قبل الاستحقاقات الكبرى

يمثل تمديد العقد رسالة واضحة من الاتحاد الجزائري بشأن رغبته في منح المدرب الوقت الكافي لاستكمال مشروعه مع الجيل الحالي من اللاعبين، بعيدًا عن سياسة التغييرات المتكررة، أملاً في تحقيق نتائج مميزة خلال السنوات المقبلة.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

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