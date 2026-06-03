موعد مباراة الجزائر ضد هولندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

يخوض منتخب هولندا مواجهة ودية قوية أمام نظيره الجزائري، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026، في لقاء مهم يهدف من خلاله الجهازان الفنيان للوقوف على مستوى اللاعبين قبل انطلاق البطولة.

ويسعى المنتخب الهولندي للاستفادة من إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز الاستقرار الفني قبل المونديال، بينما يأمل منتخب الجزائر في تقديم أداء قوي أمام أحد كبار الكرة الأوروبية، واكتساب مزيد من الثقة قبل المشاركة العالمية.

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا لقوة المنتخبين وامتلاكهما عناصر مميزة، ما يجعل المواجهة فرصة مناسبة لاختبار الخطط الفنية ورفع مستوى الجاهزية قبل الاستحقاقات الرسمية.

موعد مباراة الجزائر ضد هولندا

8:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ملعب مباراة الجزائر ضد هولندا

تقام المباراة على ملعب دي كويب بمدينة روتيردام الهولندية.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد هولندا

تُنقل المباراة عبر شبكة FOX Sports في الولايات المتحدة.