مدرب الأرجنتين يشيد بـ لامين يامال : أتمنى أن يبقى في غرفته يوم الأحد

أشاد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بالإسباني لامين يامال قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن النجم الشاب يمتلك مستقبلًا استثنائيًا.

وقال سكالوني في تصريحات تلفزيونية: "لامين يامال لاعب رائع وكنز، ما زال صغيرًا للغاية، ولديه الكثير من الأشياء الجميلة ليقدمها".

وأضاف مدرب الأرجنتين مازحًا: "سيكون من الجيد أن نُخفيه في غرفته يوم الأحد".

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة تقام مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المنتخبان لحصد لقب النسخة الحالية من المونديال.