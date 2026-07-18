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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل حفلا المهرجان الصيفي بدار الأوبرا

المهرجان الصيفي بدار الأوبرا
المهرجان الصيفي بدار الأوبرا
أحمد إبراهيم

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل فعاليات مهرجانها الصيفي على المسرح المكشوف خلال شهري يوليو وأغسطس والذى يقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، بحفل للثنائي الموسيقي محمد فؤاد (بيانو) وأحمد منيب (كمان) وذلك في الثامنة والنصف مساء الأربعاء 22 يوليو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج نخبةً من أعمال فؤاد ومنيب الخاصة، التي تمزج بين الطابع الكلاسيكي الغربي والروح الشرقية، في شكل يبرز أسلوبهما الموسيقي الفريد، منها: أنا أقوى، وراء الألم، آخر الليل، عتاب، يمكن، غربة، تحليق، عين سحرية، صندوق الموسيقى، ويصاحبها عارضة الباليه نينا ترابر، العاصفة، ألبوم صور، بين الموج، حان الوقت.

البرنامج الفني للمهرجان الصيفي

يعكس الحفل ملامح البرنامج الفني للمهرجان الصيفي، الذي يضم باقةً متنوعةً من العروض الموسيقية والغنائية الهادفة لتأكيد دور الأوبرا في نشر الفنون الجادة، والوصول بها إلى مختلف شرائح الجمهور.

جدير بالذكر أن الثنائي فؤاد ومنيب تجمعهما الموهبة الفطرية والدراسة الأكاديمية، حيث بدأ محمد فؤاد، الطبيب العاشق للموسيقى، في ترجمة مشاعره إلى مقطوعات على البيانو، لتصل إلى مسامع عازف الكمان أحمد منيب، المتخرج في الكونسرفتوار والمتمرس في الموسيقى الكلاسيكية والجاز، لتولد شراكة فنية مميزة بينهما أعادت صياغة موسيقى فؤاد. ولقي الثنائي نجاحًا جماهيريًا لافتًا، ليستمرا في تقديم مشروع موسيقي يعبر عن جيل جديد من المبدعين.

دار الأوبرا المصرية رضا الوكيل الدكتور رضا الوكيل مهرجان الصيفي بدار الأوبرا حفلات دار الأوبرا

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