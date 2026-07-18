قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيت على العداد بيولع.. نهاد أبو القمصان تروي لحظات الرعب داخل فيلتها بالساحل
لمتضرري الإيجار القديم.. منصة مصر الرقمية تكشف شروط السكن البديل
على مساحة 131 فدانًا.. جامعة الأزهر تكشف تفاصيل مشروع فرع دمياط الجديدة
الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني
إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن 2026
للشباب المقبل على الزواج..كيفية التقديم لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026
أفضل نسخة في التاريخ.. إنفانتينو: وجود ميسي ولامين يامال يجعل النهائي مذهلًا
وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين
مدرب الأرجنتين يشيد بـ لامين يامال : أتمنى أن يبقى في غرفته يوم الأحد
ادفع على قد مشوارك.. تفاصيل وأسعار التذاكر الجديدة للنقل العام
إنفانتينو بين الدعم الواسع والغضب الأوروبي.. هل تهدد أزمات كأس العالم 2026 عرش رئيس فيفا؟
إيران تعلن استهداف 4 سفن تحت الحماية الأمريكية في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير محروس يكشف كواليس ألبوم عمرو دياب الجديد "حبيتك"

عمرو دياب
عمرو دياب
سعيد فراج

ينتظر جمهور وعشاق الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد “حبيتك” والذى من المقرر أن يرى النور خلال الفترة المقبلة. 

ويتعاون فيه عمرو دياب مع مجموعة من الشعراء والملحنين ومهندسي الصوت منهم أمير محروس الذى كشف بعض كواليس التحضير للألبوم. 

وقال أمير محروس في تصريحات تلفزيونية: بقالنا 6 شهور شغالين على ألبوم حبيتك، وعمرو دياب عامل عدد أغاني كتير بتوصل لـ36 أغنية، وبيختار منهم 12 أغنية.

وأضاف أمير محروس، أن الألبوم فيه سلطنة ومواضيع مختارها، وفيه تعاون مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وفي مفاجآت وناس جديدة لأول مرة.

ألبوم عمرو دياب 

وطرح النجم الكبير عمرو دياب مقطع قصير من أحدى أغنيات ألبومه الجديد "حبيتك".

وظهر الهضبة في صورة البرومو بلوك جديد وإطلالة صيفية جذابة مع نظارات شمسية. 

وتفاعل جمهور الهضبة مع المقطع القصير الذي اعتبره الجمهور إعلانا عن قرب طرح ألبومه المرتقب.

وكان الهضبة قد انتهى من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد مؤخرًا استعدادا لطرحه قريبًا، ليؤكد كعادته سيطرته على موسم الصيف الغنائي.

أخر ألبومات عمرو دياب 

يذكر أن آخر ألبومات الهضبة كان الصيف الماضي بعنوان "ابتدينا" وحقق أعلى نسب استماع لألبوم عربي عبر مختلف المنصات الموسيقية.  

وكانت أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب تأجيل حفله المقرر إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأول من أغسطس 2026، موضحة أن القرار جاء بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.

ونشرت الشركة المنظمة بيانًا رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام" أكدت فيه تأجيل الحفل، مشيرة إلى أن قيمة التذاكر المُباعة ستُرد بالكامل من خلال نقاط البيع ذاتها التي تمت عملية الشراء منها.

كما عبّرت الشركة عن تقديرها لتفهّم الجمهور ودعمه المستمر، مؤكدة أنها ستعلن عن الموعد الجديد للحفل في أقرب وقت ممكن، وواعدة بأن تكون النسخة القادمة من الحفل أكثر تميزًا وروعة.

عمرو دياب الهضبة عمرو دياب “حبيتك” ألبوم حبيتك أغاني عمرو دياب حفل عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

منتخبا إسبانيا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ

برلماني: منصات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين ويجب التصدي لاستخداماتها السلبية

محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب

وكيل إفريقية النواب: مصر تواصل دورها المحوري لدعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

مقترحات برلمانية لحصر واستثمار الأراضي والمباني غير المستغلة وتعظيم عوائد أصول الدولة

بالصور

ماليزيا تقترب من أن تكون السوق الأسرع نموا للسيارات الكهربائية بجنوب شرق آسيا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بيطري الشرقية يحصن 118 ألف طائر وينظم 211 ندوة وجولة إرشادية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي في المنزل.. سر الطعم الغني مثل المحلات

طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي
طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي
طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي

تعزيز التعاون مع أفريقيا.. سد جوليوس نيريري رمز الشراكة المصرية التنزانية

سد جوليوس نيريري
سد جوليوس نيريري
سد جوليوس نيريري

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد