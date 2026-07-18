أمير محروس يكشف كواليس ألبوم عمرو دياب الجديد "حبيتك"

ينتظر جمهور وعشاق الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد “حبيتك” والذى من المقرر أن يرى النور خلال الفترة المقبلة.

ويتعاون فيه عمرو دياب مع مجموعة من الشعراء والملحنين ومهندسي الصوت منهم أمير محروس الذى كشف بعض كواليس التحضير للألبوم.

وقال أمير محروس في تصريحات تلفزيونية: بقالنا 6 شهور شغالين على ألبوم حبيتك، وعمرو دياب عامل عدد أغاني كتير بتوصل لـ36 أغنية، وبيختار منهم 12 أغنية.

وأضاف أمير محروس، أن الألبوم فيه سلطنة ومواضيع مختارها، وفيه تعاون مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وفي مفاجآت وناس جديدة لأول مرة.

ألبوم عمرو دياب

وطرح النجم الكبير عمرو دياب مقطع قصير من أحدى أغنيات ألبومه الجديد "حبيتك".

وظهر الهضبة في صورة البرومو بلوك جديد وإطلالة صيفية جذابة مع نظارات شمسية.

وتفاعل جمهور الهضبة مع المقطع القصير الذي اعتبره الجمهور إعلانا عن قرب طرح ألبومه المرتقب.

وكان الهضبة قد انتهى من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد مؤخرًا استعدادا لطرحه قريبًا، ليؤكد كعادته سيطرته على موسم الصيف الغنائي.

أخر ألبومات عمرو دياب

يذكر أن آخر ألبومات الهضبة كان الصيف الماضي بعنوان "ابتدينا" وحقق أعلى نسب استماع لألبوم عربي عبر مختلف المنصات الموسيقية.

وكانت أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب تأجيل حفله المقرر إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأول من أغسطس 2026، موضحة أن القرار جاء بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.

ونشرت الشركة المنظمة بيانًا رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام" أكدت فيه تأجيل الحفل، مشيرة إلى أن قيمة التذاكر المُباعة ستُرد بالكامل من خلال نقاط البيع ذاتها التي تمت عملية الشراء منها.

كما عبّرت الشركة عن تقديرها لتفهّم الجمهور ودعمه المستمر، مؤكدة أنها ستعلن عن الموعد الجديد للحفل في أقرب وقت ممكن، وواعدة بأن تكون النسخة القادمة من الحفل أكثر تميزًا وروعة.