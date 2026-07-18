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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن تكريم إسعاد يونس في دورته التاسعة عشرة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
أحمد إبراهيم

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، اختيار الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس ضمن قائمة المكرمين في دورته التاسعة عشرة، تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة وإسهاماتها المؤثرة في إثراء الحركة المسرحية المصرية، وذلك ضمن تقليد المهرجان السنوي للاحتفاء برموز المسرح المصري الذين تركوا بصمة بارزة في تاريخ الفن.

ويأتي اختيار إسعاد يونس تقديرًا لمشوارها المسرحي الذي يمتد لعقود، وقدمت خلاله أكثر من 15 عرضًا مسرحيًا تنوعت بين الكوميديا والمسرح الاجتماعي، من أبرزها «والسيدة حرمه» أمام الفنان الراحل يوسف شعبان، و«عروسة تجنن»، و«باللو»، والدخول بالملابس الرسميه وجحا يحكم المدينه وهي أعمال حققت نجاحًا جماهيريًا وأسهمت في ترسيخ حضورها كواحدة من أبرز نجمات المسرح المصري.

تعليق إسعاد يونس على تكريمها 

وأعربت إسعاد يونس عن اعتزازها باختيارها ضمن مكرمي الدورة التاسعة عشرة، مؤكدة أن هذا التكريم يحمل قيمة استثنائية بالنسبة لها، لارتباطه بالمسرح الذي كان نقطة الانطلاق الحقيقية في رحلتها الفنية.

وقالت: «أعتز كثيرًا بهذا التكريم لأنه يأتي من المهرجان القومي للمسرح، فالمسرح بالنسبة لي لم يكن مجرد محطة فنية، بل المدرسة الأولى التي تعلمت فيها الانضباط والالتزام واحترام الجمهور، وما زلت أؤمن بأنه الأساس الذي يُبنى عليه الفنان الحقيقي».

وأضافت أن علاقتها بالمسرح ظلت راسخة رغم تنوع تجاربها في السينما والتلفزيون والإعلام، مؤكدة أن الوقوف على خشبة المسرح يمنح الفنان إحساسًا فريدًا بالمسؤولية ويخلق تواصلًا مباشرًا وصادقًا مع الجمهور، وهو ما يجعل المسرح تجربة لا تضاهيها أي وسيلة فنية أخرى.

واختتمت بتوجيه الشكر إلى إدارة المهرجان على هذا التقدير، معربة عن أمنيتها في أن يواصل المسرح المصري دوره في اكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة من الفنانين، باعتباره أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.

من جانبه، أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن اختيار إسعاد يونس يأتي تقديرًا لمسيرة فنية ثرية كان للمسرح فيها حضور مؤثر، مشيرًا إلى أن أعمالها ستظل جزءًا من ذاكرة المسرح المصري، وأن تكريمها في الدورة التاسعة عشرة يعكس حرص المهرجان على الاحتفاء بالقامات التي أسهمت في إثراء الحركة المسرحية المصرية وصناعة تاريخها.

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