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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة ابنة شقيقة الفنان ضياء الميرغني.. تفاصيل

ضياء الميرغني
ضياء الميرغني
أحمد إبراهيم

نشر الفنان ضياء الميرغني تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن وفاة ابنة شقيقه، كبيرة المرممين بدار الكتب والوثائق القومية. 

وكتب ضياء الميرغني: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله بنت أخي خديجة محمد الفاتح الميرغني، كبيرة المرممين بدار الكتب والوثائق القومية، ولم يكشف ضياء الميرغني عن تفاصيل أو موعد ومكان تشييع الجثمان أو تلقي العزاء. 

تطورات الحالة الصحية للفنان ضياء الميرغني 

من ناحية أخرى كشفت زوجة الفنان ضياء الميرغني عن آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدة أنه يقضي حاليًا فترة النقاهة داخل منزله، بعد تحسن حالته وخروجه من المستشفى، حيث يواصل تلقي العلاج وفقًا لتعليمات الأطباء، إلى جانب خضوعه لجلسات علاج طبيعي بشكل منتظم.

وأوضحت، في تصريحات خاصة، أن الحالة الصحية للفنان مستقرة إلى حد كبير، مشيرة إلى أن آلام العظام تُعد أكثر ما يرهقه خلال هذه المرحلة، لكنها ضمن الأعراض التي يتعامل معها من خلال برنامج علاجي دقيق.

وأضافت أن ضياء المرغني يلتزم بكافة تعليمات الأطباء، ويحرص على الاستمرار في جلسات العلاج الطبيعي، لما لها من دور مهم في تحسين حالته الصحية وتسريع وتيرة التعافي، لافتة إلى أن حالته تشهد تحسنًا تدريجيًا ملحوظًا.

وفي سياق متصل، أكدت أن زيارة الأب بطرس دانيال للفنان كان لها أثر إيجابي كبير، حيث عبر عن سعادته بهذه الزيارة التي ساهمت في رفع حالته النفسية بشكل واضح.

كما كشفت أن الأب بطرس دانيال أبلغه بخبر تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي خلال الفترة المقبلة، وهو ما أسعده كثيرًا، خاصة أن هذا المهرجان يُعد من أهم وأعرق الفعاليات الفنية في مصر، ويحظى بتقدير واسع داخل الوسط الفني.

وأشارت إلى أن خبر التكريم منح الفنان دفعة معنوية قوية، وساهم في رفع روحه المعنوية بشكل كبير، مؤكدة أنه سعيد بهذا التقدير الذي يأتي تتويجًا لمسيرته الفنية الطويلة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن حالته في تحسن مستمر، معربة عن أملها في استكمال رحلة العلاج بنجاح، وعودته قريبًا إلى جمهوره وأعماله الفنية في أفضل حال.

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