جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في خان يونس.. واستمرار القصف يفاقم الأزمة الإنسانية

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب قطاع غزة، حيث أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف في مدينة خان يونس، وسط استمرار التصعيد العسكري في مختلف أنحاء القطاع.

استمرار العمليات العسكرية دون توقف

وقال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن القصف الإسرائيلي لا يزال متواصلًا بوتيرة مرتفعة، مشيرًا إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في مناطق عدة، بينها النصيرات ومدينة غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية دون توقف.

وأوضح أبو عفش أن الغارات الإسرائيلية تُنفذ ليلًا ونهارًا، وتستهدف الشقق السكنية والمنازل، إلى جانب استهداف جنازات الشهداء، مؤكدًا أن هذه الهجمات تتواصل في ظل غياب أي إجراءات توقف التصعيد.

وأكد أن سكان قطاع غزة لا يشعرون بوجود أي وقف لإطلاق النار أو تنفيذ اتفاقات تهدئة، لافتًا إلى أن القصف يمتد إلى المنازل والشوارع وشاطئ بحر غزة، فضلًا عن المناطق التي يُفترض أنها آمنة، ما يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا بشكل يومي.

وأشار إلى أن استمرار الغارات في مختلف مناطق القطاع يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، ويرفع أعداد الشهداء والمصابين، في ظل تصعيد ميداني واسع يطال المدنيين في أنحاء قطاع غزة.