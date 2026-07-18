الأزهر يوافق على إنشاء معهد للخط العربي والزخرفة ضمن خطة لتطوير التعليم النوعي

وافق المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إنشاء معهد الأزهر للخط العربي والزخرفة، يتبع التعليم النوعي بقطاع المعاهد الأزهرية، وجاءت الموافقة خلال جلسة المجلس الأعلى للأزهر المنعقدة في 15 يوليو الجاري.

ويهدف المعهد إلى إعداد كوادر متخصصة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي في مجالات الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وتبلغ مدة الدراسة الأساسية ثلاث سنوات يحصل الطالب بعدها على مؤهل فني متوسط في الخط العربي والزخرفة، فيما يحق للمتفوقين استكمال الدراسة لمدة عامين إضافيين للحصول على شهادة تخصص تعادل مؤهلا فوق متوسط، ويقبل المعهد الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو ما يعادلها بعد اجتياز اختبارات تحريرية وشفهية ومقابلة شخصية.

في سياق اخر، نعى فضيلةُ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخُ الأزهر الشريف، العارف بالله الشيخ عبد الغفار أبو العيون، العابدَ التقيَّ الورع، نجل الولي والعالم الأزهري الجليل الشيخ محمد إبراهيم أبو العيون.

تولى الراحل الشيخ عبد الغفار أبو العيون، وكيل كلية أصول الدين الأسبق، وهو حفيدَ الولي الكبير والعالم الأزهري الجليل الشيخ محمود أبو العيون، ودعا شيخ الأزهر، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان. (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).