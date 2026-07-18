زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا

أعلنت الهيئة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب فجر اليوم /السبت/ محافظة ملاطية الواقعة جنوب شرقي تركيا .

وأوضحت الهيئة، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 6:20 صباحًا بالتوقيت المحلي (03:20 بتوقيت جرينتش)، وتمركز في منطقة باتالغازي بولاية ملاطية، وعلى عمق 15.59 كيلومترً.

وأضافت "أن الهزة الارضية شعر بها سكان عدد من الولايات المجاورة، من بينها إلازيغ، وأديامان، وتونجلي، وشانلي أورفا"، مؤكدة عدم تلقي أي بلاغات فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.



