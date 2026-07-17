حبس شخص في تعاطى المُخدرات بمنطقة عين شمس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص لاتهامه بتعاطى المواد المُخدرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بتعاطى المواد المُخدرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وضُبط بحوزته (سيجارة تحوى مواد مخدرة) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.