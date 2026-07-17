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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط تجميع 492 بطاقة تموينية و2.5 طن دقيق مدعم و1000 رغيف قبل تهريبها للسوق السوداء بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

 واصلت مديرية التموين حملاتها المكبرة والمفاجئة بمختلف مراكز ومدن الغربية ، في إطار خطة رقابية تستهدف إحكام السيطرة على منظومة الدعم ومنع أي محاولات للتلاعب بها.

حملات تموينية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على منظومة الخبز البلدي المدعم والحفاظ على حقوق المواطنين، وتحت إشراف ومتابعة المهندس ناصر مصطفى العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

ردع مخالفين 

 وأسفرت الحملات عن ضبط 492 بطاقة تموينية جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، وضبط نحو 2.5 طن دقيق بلدي مدعم بإجمالي 49 شيكارة ما بين تجميع وتصرف، إلى جانب ضبط 1000 رغيف بلدي مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء، فضلاً عن تحرير 116 محضرًا تموينيًا متنوعًا ضد المخابز المخالفة.

تحرير محاضر بطاقات 

وشملت نتائج الحملات تحرير ثلاثة محاضر لتجميع البطاقات التموينية، حيث تمكنت إدارة تموين مركز طنطا من ضبط أحد المخابز لتجميع 290 بطاقة تموينية دون وجه حق، كما نجحت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بمركز قطور في ضبط أحد البدالين التموينيين لتجميع 119 بطاقة صرف خبز وسلع تموينية بغرض إثبات مبيعات وهمية والاستيلاء على الدعم، فيما ضبطت إدارة تموين سمنود أحد المخابز لتجميع 83 بطاقة تموينية بالمخالفة للضوابط المنظمة للمنظومة. كما أسفرت الحملات عن تحرير ثمانية محاضر للتصرف وتجميع الدقيق البلدي المدعم بعدد 49 شيكارة، شملت مخالفات بمراكز زفتى وبسيون وسمنود والمحلة الكبرى، بالإضافة إلى ضبط 1000 رغيف بلدي مدعم جرى تجميعها تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

تحرير 116 محضر مخالفة تموينية

كما رصدت الحملات عددًا كبيرًا من المخالفات داخل المخابز البلدية المدعمة، حيث تم تحرير 116 محضرًا تنوعت بين 63 محضر نقص وزن، و10 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و16 محضرًا لعدم وجود لوحات الإعلان أو مواعيد التشغيل، و17 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين والمخابز، و3 محاضر لعدم وجود ميزان حساس، ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومحضرين لعدم إمساك سجل الزيارات، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، إلى جانب محضرين لتوقف مخابز عن الإنتاج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة جميع المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب بمنظومة الدعم أو المساس بحقوق المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على جودة رغيف الخبز المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين. ومن جانبه أوضح المهندس ناصر مصطفى العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملات التموينية تُنفذ بشكل يومي ومفاجئ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، مؤكدًا استمرار الرقابة الميدانية على جميع المخابز والمنشآت التموينية، والتصدي بكل قوة لأي محاولات للاستيلاء على الدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية مخابز بطاقات الدعم تموينية

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