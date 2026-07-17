قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: أجواء اليوم شديدة الحرارة وأمواج البحر تتجاوز 2 متر
النفط الكويتي ينخفض بمقدار 3.64 دولار ليسجل 81.33 دولار للبرميل
دون تحديد موعد.. تأجيل اجتماع عسكري افتراضي بين لبنان وإسرائيل
محمد صلاح يُهدي البطل الأولمبي أحمد الجندي حذاءه الذي ارتداه في إحدى مباريات كأس العالم
صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21
بعد 24 ساعة من البحث ..العثور على جثمان شاب غرق بشاطئ العلمين
لليوم الرابع.. غلق الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج
محمد صلاح يعود للتدريبات بلياقة بدنية قوية
دعمًا للإنتاج.. الزراعة تصدر 368 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
وزيرة التضامن تلتقي مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس جامعة مدينة السادات
تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران.. اعرف أبرز التطورات العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة واسعة من الوزارات والهيئات الحكومية.. المجلس القومي للمرأة يعقد مائدة مستديرة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار مبادرة “المصرية”

المجلس القومي للمرأة يعقد مائدة مستديرة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار مبادرة “المصرية”
المجلس القومي للمرأة يعقد مائدة مستديرة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار مبادرة “المصرية”
أمل مجدى

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وضمن أنشطة مبادرة “المصرية”، عقد المجلس مائدة مستديرة بمشاركة واسعة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم المرأة المصرية وتعظيم الاستفادة من الخدمات والإمكانات التي تقدمها الجهات المختلفة، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية.

وأكدت الأستاذة مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، أن مبادرة “المصرية” تعد إحدى المبادرات الرائدة التي ينفذها المجلس بهدف بناء منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي، تبدأ بتنمية مهارات السيدات ورفع جودة منتجاتهن، وتمتد إلى توفير فرص التسويق والتشبيك مع الجهات الداعمة، بما يضمن استدامة مشروعاتهن.

وأوضحت أن اللقاء يأتي في إطار حرص المجلس على توحيد الجهود وتعزيز الشراكات مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للسيدات، خاصة صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2023,  ورؤية مصر 2030.

وشهدت المائدة المستديرة مناقشة عدد من محاور التعاون، من بينها دعم السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطبيق نموذج التعاقدات المستدامة، وتوجيه برامج التدريب وبناء القدرات وفقًا لاحتياجات السوق والعملاء، إلى جانب تطوير المنتجات، وفتح قنوات جديدة للتسويق محليًا ودوليًا، وتعزيز فرص التشبيك مع الجهات الداعمة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وزيادة قدرة المرأة على النفاذ إلى الأسواق.

وأكد المشاركون أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الوطنية، وتنسيق الجهود لتنفيذ برامج ومبادرات تستجيب لاحتياجات المرأة، بما يدعم توجهات الدولة في مجال التمكين الاقتصادي، ويسهم في تحسين جودة حياة المرأة المصرية.

وقد شارك في المائدة المستديرة ممثلون عن وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارهما من الشركاء الاستراتيجيين في المبادرة، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصحة، و التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والسياحة، وهيئة تنمية الصعيد، والبريد المصري، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومركز تحديث الصناعة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الوطنية لدعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة المرأة المرأة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

صورة أرشيفية

تماسيح بدل الأسلاك.. خطة بن غفير لتأمين السجون الإسرائيلية تثير عاصفة من الجدل

سعر الدولار

أعلي سعر دولار في البنوك الآن

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

ترشيحاتنا

الأمن الروسي: محاولات أوكرانية للحصول على قطع غيار روسية لطائراتها

الأمن الروسي: محاولات أوكرانية للحصول على قطع غيار روسية لطائراتها

شركة الصناعات الجوية الكورية الجنوبية تسلم إندونيسيا 6 طائرات تدريب متقدمة من طراز "تي-50 آي"

شركة الصناعات الجوية الكورية الجنوبية تسلم إندونيسيا 6 طائرات تدريب متقدمة من طراز "تي-50 آي"

السويد تخصص 126 مليون يورو لدعم تعافي أوكرانيا

السويد تخصص 126 مليون يورو لدعم تعافي أوكرانيا

بالصور

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد